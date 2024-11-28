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Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, Trump ile telefonda görüştü

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, 5 Kasım'da düzenlenen ABD başkanlık seçimlerinin kazananı Cumhuriyetçi Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin göç stratejisini paylaştığını bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, Trump ile telefonda görüştü
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Sheinbaum, X sosyal medya platformu üzerinden Trump ile yaptığı telefon görüşmesini değerlendirdi.

"Meksika'nın tutumu, sınırları kapatmak değil, hükümetler ve halklar arasında köprüler kurmaktır"

Ülkenin göç stratejisine değindiklerini kaydeden Sheinbaum, "Başkan Trump ile yaptığımız görüşmede, Meksika'nın insan haklarına saygı göstererek göç sorunuyla başa çıkmak için izlediği kapsamlı stratejiyi anlattım. Bu strateji sayesinde, göçmenler ve karavanlar sınıra ulaşmadan önce onlarla ilgileniliyor. Meksika'nın tutumu, sınırları kapatmak değil, hükümetler ve halklar arasında köprüler kurmaktır." ifadelerini kullandı.

Trump'ın, Meksika'nın en önemli dış ticaret ortaklarından Kanada ve Çin'e yönelik yeni tarifeler açıklamasının ardından, Sheinbaum bu gümrük vergilerine tepki göstermişti.

Sheinbaum, "Bir gümrük vergisinin ardından, buna yanıt olarak bir diğeri gelecek ve bu durum, ortak işletmeleri riske atana kadar devam edecektir." diye konuşmuştu.

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