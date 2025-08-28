  1. Ekonomim
  3. Meksika, Sinaloa karteli lideri El Mayo’nun servetini ABD’den geri istiyor!
Meksika Sinaloa karteli lideri El Mayo’nun serveti için harekete geçti. ABD'den servetin iade edilmesini talep edeceklerini açıklayan Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, varlığın Meksika halkına verilmesi ve en yoksul kesime dağıtılması gerektiğini söyledi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'den uyuşturucu karteli Sinaloa'nın kurucusu "El Mayo" lakaplı Ismael Zambada Garcia'ya ait el koyulan servetin Meksika halkına iade edilmesini talep edeceklerini duyurdu.

El Mayo'nun 15 milyar dolarlık serveti gündemde

Sheinbaum, yaptığı basın açıklamasında, ABD'deki mahkemede uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarını kabul ederek 15 milyar dolarlık mal varlığından feragat etmeyi kabul eden "El Mayo" lakaplı Garcia'ya ilişkin soruları yanıtladı.

Meksika, Sinaloa karteli lideri El Mayo’nun servetini ABD’den geri istiyor! - Resim : 1

Meksika tüm varlığı en yoksul kesime dağıtacak

ABD'den Garcia'nın servetinin Meksika'ya iadesini talep edeceklerini söyleyen Sheinbaum, "Kaynaklara el konulduysa, elbette Meksika halkına verilen zarar nedeniyle bunları talep edeceğiz. Ve bunlar halka, en yoksul kesime dağıtılmalıdır." dedi.

ABD ile çalışma yürütülüyor

Sheinbaum, Meksika Maliye Bakanlığının aklanan para ile ilgili konularda ABD Hazine Bakanlığı ile koordineli bir çalışma yürüttüğünü belirtti.

Başkan Sheinbaum, ABD makamlarının henüz Garcia'nın davası ve anlaşma kapsamında el konulan servet hakkında detaylı bilgi paylaşmadığını aktardı.

Meksika, Sinaloa karteli lideri El Mayo’nun servetini ABD’den geri istiyor! - Resim : 2

Kartel lideri 'El Mayo' ABD'de tutuklanmıştı

ABD, Sinaloa kartelini "yılda 100 bin Amerikalının" ölümüne neden olan sentetik uyuşturucu fentanilin önde gelen tedarikçisi olmakla suçluyor.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, 25 Temmuz'da Meksikalı uyuşturucu karteli Sinaloa'nın kurucusu "El Mayo" lakaplı Garcia ile örgütün diğer kurucusu "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın oğlu Joaquin Guzman Lopez'in Texas'ta gözaltına alındıklarını açıklamıştı.

Garcia, 27 Temmuz'da federal mahkemede hakim karşısına çıkarak tutuklanmıştı.

Servetinden feragat etti

ABD'de bir federal mahkemede uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarını kabul eden Zambada, anlaşma kapsamında 15 milyar dolarlık mal varlığından feragat etmeyi kabul etmişti.

