  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Meksika’yı sel vurdu: Can kaybı 72’ye yükseldi
Takip Et

Meksika’yı sel vurdu: Can kaybı 72’ye yükseldi

Meksika'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye, kaybolanların sayısı ise 48'e yükseldi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Meksika’yı sel vurdu: Can kaybı 72’ye yükseldi
Takip Et

Meksika basınına göre, geçen haftadan bu yana tropik fırtınalar Priscilla ve Raymond'un yol açtığı şiddetli yağışlar sonucu can kayıpları arttı.

75 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi kayboldu

Felakette şimdiye kadar 5 eyalette 72 kişi yaşamını yitirirken, 48 kişi de kayboldu.

Şiddetli yağışların en çok vurduğu eyaletlerden Veracruz, Puebla ve Hidalgo'da 21 helikopter sevk edildi ve yeni personel takviyesi yapıldı.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini açıkladı.

Öte yandan, Meksika Federal Elektrik Komisyonu (CFE) tarafından yapılan açıklamada, selden etkilenen 5 eyalette yürütülen çalışmalar sonucunda enerji iletim hatlarının yüzde 95,4'ünün onarıldığı, kısa süre içinde bu oranın yüzde 100'e ulaşmasının beklendiği bildirildi.

BİM 21 Ekim 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'e salı günü hangi ürünler geliyor?BİM 21 Ekim 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'e salı günü hangi ürünler geliyor?Aktüel
BİM 24 Ekim 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM’e cuma günü Çift Yönlü Şömine Isıtıcı geliyor!BİM 24 Ekim 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM’e cuma günü Çift Yönlü Şömine Isıtıcı geliyor!Aktüel

 

Dünya
Gazze’de ateşkes sonrası enkazdan 280 kişinin cansız bedeni çıkarıldı
Gazze’de ateşkes sonrası enkazdan 280 kişinin cansız bedeni çıkarıldı
Trump’tan Zelenskiy görüşmesi hakkında açıklama: 'Her iki taraf da zafer ilan etsin, kararı tarihe bırakalım!'
'Her iki taraf da zafer ilan etsin, kararı tarihe bırakalım!'
İngiliz Kraliyet ailesinde 'Epstein' depremi! Prens Andrew kraliyet ünvanlarından vazgeçti
İngiliz Kraliyet ailesinde 'Epstein' depremi! Ünvanlarından vazgeçti
Ekonomide büyük çöküş uyarısı! "2000 yılı benzeri sürece girildi"
Ekonomide büyük çöküş uyarısı! "2000 yılı benzeri sürece girildi"
Türk hackerlardan ABD ve Kanada'da havalimanlarına saldırdı!
Türk hackerlardan ABD ve Kanada'da havalimanlarına saldırdı!
Trump: Savaşı bitirmek istiyoruz, bence başarılı olacağız
Trump: Savaşı bitirmek istiyoruz, bence başarılı olacağız