Meta, Facebook ve Instagram için abonelik hizmeti başlatacak

Kullanıcıların hesaplarını doğrulamalarına imkan tanıyan ve onlara çeşitli kolaylıklar sağlaması amaçlanan "Meta Verified" Meta CEO'su Mark Zuckerberg tarafından açıklandı. Ayda 14,99 dolara kadar ulaşabilen fiyatlarla satışa sunulacak olan özellik, kullanıcılara çeşitli faydalar ve ayrıcalıklar sağlayacak.

Meta Verified adı verilen bu yeni özelliğe sahip kullanıcıların hesapları mavi bir tike sahip olacak. Bu tik hem onların kimliklerine bürünerek başka hesapların açılmasına engel olacak hem de müşteri desteğine doğrudan erişme hakkı tanıyacak.

Zuckerberg, resmi kimlikle hesabı doğrulamaya, bu sayede Facebook ve Instagram için mavi onay rozeti almaya imkan tanıyan yeni abonelik hizmetinin "özgünlüğü ve güvenliği artırmakla ilgili olduğunu" söyledi.

Avustralya ve Yeni Zelanda’da bu hafta kullanıma başlanacak

Yapılan açıklamada Meta Verified'ın bu hafta ilk olarak Avustralya ve Yeni Zelanda'da kullanıma sunulacağı belirtildi.

Kullanıcıların Meta Verified'a sahip olabilmeleri için ise 18 yaşından büyük olmaları ve Facebook veya Instagram'daki isim ve fotoğrafla eşleşen bir resmi kimlik göndermeleri gerekecek.

Abonelere ne sunulacak hizmetler neler?

Hizmete kaydolan kullanıcılar Instagram ve Facebook'ta yayınlanan Hikayeler ve Reel Videoları için özel etiketler alacak.

Ayrıca kullanıcılara ayda 100 ücretsiz yıldız ya da Facebook'ta içerik oluşturuculara ödeme yapmak için kullanılabilecek dijital para birimi verilecek.

Ancak şirket, profil adı, kullanıcı adı, doğum tarihi veya profildeki fotoğrafı değiştirmek için Meta Verified'a abonelik ve doğrulama başvuru sürecinin yenilenmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.

Bununla beraber Meta Verified rozeti henüz şirket ve işletmelerin başvurusuna açık değil.