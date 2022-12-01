Meyer–Landrut: Türkiye ve AB çok yol aldı

Hüsniye GÜNGÖR - TR MONITOR

Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu Başkanı ve AB Büyükelçisi Nikolaus Meyer–Landrut, mevcut AB-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda elindeki araçları savunmaya ve imkanlarını artırmaya çalıştığını söyledi. Avrupa Konseyi’nin, geçen yıl mart ve haziran toplantılarında, Türkiye ile yürütülen ve ‘pozitif gündem’ olarak tanımlanan süreç sonrası çok yol kat edildiğini ifade eden Meyer-Landrut, “Türkiye, Horizon Europe ve Erasmus+ gibi programlara katılımını imzaladı. İklim değişikliği, sağlık, tarım ve son olarak da araştırma gibi çok önemli konuda üst düzey diyaloglar kurduk. Bu nedenle, Avrupa Konseyi’nin geçen yıl kararlaştırdığı iş birliğinin çerçevesini genişletmeye çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Bense buna hayat vermeye çalışıyorum” dedi.

AB üye ülkeleri Ankara büyükelçilerinden oluşan heyetin salı günü TÜSİAD Genel Merkezi’ne gerçekleştirdiği “Dijital Dönüşüm” temalı ziyaret sonrasında EKONOMİ’nin sorularını yanıtlayan Meyer-Landrut, AB üye devletleri ile Türkiye arasındaki “son derece önemli ilişkinin” ticaretten daha öte olduğunu kaydetti. Meyer–Landrut, “Doğrudan yatırım, entegrasyon ve değer değişimi, bugünün de konusu olan dijital dönüşüm ve yeşil dönüşümde yaşadığımız ortak zorluklar var. Birçok işletmenin bir ayağı Avrupa ülkesinde, bir ayağı Türkiye’de. Dolayısıyla işletmeler arasındaki bu iş birliği aramızdaki en önemli doğal köprü. Bu köprüyü güçlendirmek için elimizden gelen her şeyi yapmamız önemli” diye konuştu.

Dijital Avrupa’ ve ‘Tek Pazar’ yakında imzalanacak

Türkiye’nin ortaklık süreci devam eden Dijital Avrupa Programı ve Tek Pazar Programı gibi yeni AB programlarının KOBİ’lerin dijitalleşmesine ilişkin eylemleri içerdiğine dikkat çeken Meyer-Landrut “İmzaların yakın zamanda atılmasını beklediğimiz bu programlar Türk şirketlerinin Avrupalı ortaklarıyla işbirliği içinde yararlanacakları fırsatlar sunuyor. Büyük işletmelerin dijital dönüşümü tüm değer zinciri ekosistemi içindeki ortaklarıyla birlikte gerçekleştirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Burada TÜSİAD gibi kuruluşlara da sorumluluk düşüyor” değerlendirmesini yaptı.

Nikolaus Meyer-Landrut daha kaç yıl görevde kalacağı ile ilgili soruya yanıt vermedi. Ancak, Türkiye’nin yaklaşan genel seçim ortamıyla şekillenen önümüzdeki dönemi için, “Avrupa ile Türkiye arasındaki politik ve ekonomik ilişki büyük bir potansiyele sahiptir. Dolayısıyla yaklaşan ortamın bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirebileceğimiz şekilde gelişmesini temenni ediyorum” yorumunu yaptı.

‘Türkiye Yatırım Platformu altında yeni bir kredi paketi hazırlanıyor’

AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer- Landrut, TÜSİAD Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen Dijital Dönüşüm toplantısının yaptığı konuşmadaysa destek programları ile ilgili bilgi verdi: “Katılım Öncesi Mali Yardım Programı (IPA) Rekabetçilik ve Yenilik Programı kapsamında Ankara ve İstanbul’daki dijital dönüşüm merkezleri, toplam tutarı 37 milyon Euro’ya yaklaşan AB finansmanlı beş projeyle destekleniyor. Bu projelerden biri de Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (BEYSAD) ile yürütülen, toplam 9.9 milyon Euro’luk projedir. Bu çerçevede ayrıca alüminyum ve tekstil sektörlerinin dijital dönüşümüne yönelik projeler de bulunmaktadır. Medyadan da takip etmiş olduğunuz üzere şu anda, Avrupa Sürdürülebilir Kalkınma Fonu’nun Türkiye Yatırım Platformu altında yeni bir kredi paketi hazırlanıyor. Bu programın öncelikleri arasında bağlantısallık ayağı altında dijitalleşme ve yeşil dönüşüm yer alıyor. Uluslararası finansman kuruluşlarına bir çağrı yapıldı ve şu anda arkadaşlarımız, teklif edilen alt programlar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.”