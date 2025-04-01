Milyarder Jeff Bezos, düğünü için Türk otelinin kapısını çaldı

​Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin 10 ismi arasında yer alan Jeff Bezos, 2019 yılından bu yana birlikte olduğu nişanlısı Lauren Sánchez ile Haziran 2025'te İtalya'nın Venedik kentinde evlenmeyi planlıyor.

Düğün, 24-26 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek ve yaklaşık 200 davetliyi ağırlayacak. ​İki gün sürecek düğün için en lüks otelleri kapatacak olan Bezos, bir Türk otelinin de kapısını çaldı.

Ivanka Trump, Katy Perry, Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom, Oprah Winfrey gibi dünyaca ünlü isimlerin katılacağı düğün için Bezos, davetlilerini Türk oteli San Clemente Palace'de ağırlayacak.

Düğün Venedik'i etkilemeyecek

Öte yandan Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, bu büyük etkinliğin şehrin hassas yapısına zarar vermeyeceğini ve normal yaşamı aksatmayacağını belirterek, düğünün şehir merkezinde değil, lagün bölgesinde düzenleneceğini ifade etti. ​