  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Milyarder Jeff Bezos, düğünü için Türk otelinin kapısını çaldı
Takip Et

Milyarder Jeff Bezos, düğünü için Türk otelinin kapısını çaldı

Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin 10 ismi arasında yer alan Jeff Bezos, iki gün sürecek düğünü için konuklarını ağırlamak adına bir Türk otelinin kapısını çaldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Milyarder Jeff Bezos, düğünü için Türk otelinin kapısını çaldı
Takip Et

​Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin 10 ismi arasında yer alan Jeff Bezos, 2019 yılından bu yana birlikte olduğu nişanlısı Lauren Sánchez ile Haziran 2025'te İtalya'nın Venedik kentinde evlenmeyi planlıyor.

Düğün, 24-26 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek ve yaklaşık 200 davetliyi ağırlayacak. ​İki gün sürecek düğün için en lüks otelleri kapatacak olan Bezos, bir Türk otelinin de kapısını çaldı.

Ivanka Trump, Katy Perry, Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom, Oprah Winfrey gibi dünyaca ünlü isimlerin katılacağı düğün için Bezos, davetlilerini Türk oteli San Clemente Palace'de ağırlayacak.

Düğün Venedik'i etkilemeyecek

Öte yandan Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, bu büyük etkinliğin şehrin hassas yapısına zarar vermeyeceğini ve normal yaşamı aksatmayacağını belirterek, düğünün şehir merkezinde değil, lagün bölgesinde düzenleneceğini ifade etti. ​

İnternet alışverişlerinde yeni dönem başladı! Güvensiz ürün ilandan kaldırılacakİnternet alışverişlerinde yeni dönem başladı! Güvensiz ürün ilandan kaldırılacakEkonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 1 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 1 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den 7 il için sarı kodlu uyarı: Sağanak yağış ve toz taşınımına dikkat!Meteoroloji'den 7 il için sarı kodlu uyarı: Sağanak yağış ve toz taşınımına dikkat!Gündem
Yeni evlenecekler dikkat! Bakan Göktaş duyurdu: Beyaz eşya ve mobilya sektöründe indirim hazırlığıYeni evlenecekler dikkat! Bakan Göktaş duyurdu: Beyaz eşya ve mobilya sektöründe indirim hazırlığıEkonomi

 

 

Dünya
ABD Başkanı Trump, ilk yurtdışı ziyaretini Suudi Arabistan'a yapacak
ABD Başkanı Trump, ilk yurtdışı ziyaretini Suudi Arabistan'a yapacak
ABD'den Suriye açıklaması: Olumlu bir adım olmasını umuyoruz
ABD'den Suriye açıklaması: Olumlu bir adım olmasını umuyoruz
İsrail Maliye Bakanı Smotrich istifa etti
İsrail Maliye Bakanı Smotrich istifa etti
ABD'den Le Pen açıklaması: Kişilerin siyasi süreçlerden dışlanması endişe verici
ABD'den Le Pen açıklaması: Kişilerin siyasi süreçlerden dışlanması endişe verici
Süre doluyor! TikTok bu tarihe kadar satılmazsa resmen kapatılacak
Süre doluyor! TikTok bu tarihe kadar satılmazsa resmen kapatılacak
Elon Musk'tan seçmenlere 1 milyon dolarlık çek
Elon Musk'tan seçmenlere 1 milyon dolarlık çek