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İnternet alışverişlerinde yeni dönem başladı! Güvensiz ürün ilandan kaldırılacak

Bugün yürürlüğe giren yönetmelikle internet alışverişlerinde güvensiz ürüne geçit vermeyecek yeni dönem başladı. Artık satıcılar, ürün bilgilerini detaylı bir şekilde paylaşacak. Uygunsuz ilanlar 24 saat içinde yayından kaldırılacak. Yabancılara ise yerel temsilci mecburiyeti getirilecek.

Haber Merkezi
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İnternet alışverişlerinde yeni dönem başladı! Güvensiz ürün ilandan kaldırılacak
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Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve 30 Ekim 2024’te Resmî Gazete’de yayımlanan ‘Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği’, beş aylık bir geçiş sürecinin ardından, 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girdi.

Yönetmelik ile tüketicilerin güvenli ürünlere ulaşması kolaylaşacak, internet, mobil uygulamalar, televizyon ve radyo gibi araçlar üzerinden yapılan alışveriş süreci daha şeffaf ve kolay denetlenebilir hâle gelecek. 

Yeni yönetmelik uyarınca satıcılar, ürünlerine ilişkin güvenlik bilgilerini açık ve anlaşılır şekilde sunmakla yükümlü olacak.

İlanlarda üretici veya ithalatçı bilgileri, iletişim adresi ve ürün güvenliğine dair detaylar yer alacak. Böylece tüketiciler, satın almadan önce ürün hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilecek. Bu sayede vatandaşlar internetten alışveriş yaparken, fiziki bir mağazada olduğu gibi ürünü inceleyecek, gerekli işaretleri taşıdığını görebilecek. 

Yeni yaptırımlar geldi

Sanal pazar yerleri, ürünlere dair güvenlik bilgilerini sistemlerinde bulunduracak ve uygun olmayan ürünler tespit edildiğinde, bu ürünlere ait ilanlar 24 saat içinde yayından kaldıracak. 

Ayrıca söz konusu pazar yerlerinin ürün güvenliği konusunda vatandaşların başvuru yapabileceği temas noktası oluşturulacak. Bu noktalar üzerinden ürünlerin güvenliğiyle ilgili şikâyet, bildirim ve bilgi talepler iletilebilecek.

Yurt dışından Türkiye’ye ‘www.ticaret.gov.tr/duyurular’ adresinde yayınlanan listeler kapsamındaki ürünleri gönderen firmalar ise, Türkiye’de bir yerel temsilci atamakla yükümlü olacak. 

Bu şartı yerine getirmeyen firmaların Türkiye’ye satış yapması mümkün olmayacak. Yönetmelikle getirilen düzenlemelere uygun hareket etmeyenler hakkında ‘Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nda yer alan yaptırımlar uygulanacak, uygun olmayan içeriklere erişim engellenecek.

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