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Kurumlar vergisi beyan dönemi bugün başlıyor

Kurumlar vergisinde beyan ve ödeme dönemi bugün başlıyor. Mükellefler geçmiş yıla ilişkin beyannamelerini 30 Nisan'a kadar verebilecek. Ödemeler ise Dijital Vergi Dairesi, anlaşmalı bankalar ve PTT iş yerlerinden yapılabilecek.

Haber Merkezi
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Kurumlar vergisi beyan dönemi bugün başlıyor
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Kurumlar vergisinde 2024 yılına ilişkin beyan ve ödeme dönemi bugün başlıyor. Mükellefler nisan ayının sonuna kadar beyanname verebilecek. Ödemeler de yine 1-30 Nisan döneminde yapılabilecek.

Özel hesap dönemi tayin edilen kurumların ise ödemelerini beyannamelerini verdikleri ilgili ayın sonuna kadar yapması gerekiyor.

Uyumlu mükelleflere yüzde 5 indirim

Kurumlar vergisi mükellefleri, belirli şartları taşıyorsa yüzde 5 indirim alacak. İndirim için beyannamenin ait olduğu yıl ve önceki iki yılın vergilerinin zamanında ödenmiş olması gerekiyor. Ancak finans, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri bu indirimden yararlanamıyor.

Ödeme nasıl yapılıyor?

Ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinden, Dijital Vergi Dairesi ve mobil uygulamadan yapılabiliyor. Ayrıca, anlaşmalı bankalar ve PTT iş yerlerinden de ödeme yapılabilecek.

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