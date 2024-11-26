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Mısır'da batan turist teknesinde 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Mısır'ın doğusundaki Kızıldeniz açıklarında dün batan turist teknesinden 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, kayıp 12 kişi aranıyor.

Haber Merkezi
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Mısır'da batan turist teknesinde 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
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Mısır'ın Kızıldeniz açıklarında dün 44 kişinin bulunduğu turistik “Sea Story” teknesinin batmasının ardından başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Kızıldeniz Valisi Amr Hanefi yaptığı açıklamada, alabora olan turist teknesinden 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 31 kişinin kurtarıldığını, 9 kişinin ise kayıp durumda olduğunu belirtti. Vali Hanefi tekneye dev dalgaların çarptığını ve 5-7 dakika içinde alabora olduğunu söyledi.

28 kişi kurtarılmış 16 kişi ise kaybolmuştu

Öte yandan, Marsa Alam kasabası yakınlarındaki limandan ayrılan ve 13'ü mürettebat, 31'i turist olmak üzere 44 kişinin bulunduğu teknenin batması sonucu 28 kişi kurtarılmış, 16 kişi ise kaybolmuştu. Turistler arasında İspanyol, İngiliz, Alman, İrlanda, Finlandiya ve ABD vatandaşlarının bulunduğu, mürettebatın tamamının Mısırlı olduğu belirtilmişti.

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