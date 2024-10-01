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Muhalefet vekiline hapis, Arnavutluk Meclisi'ni birbirine kattı! Vekiller sandalyeleri ateşe verdi

Ana muhalefet Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) milletvekilleri, PD vekili Salianji'nin hapis cezası almasına tepki olarak, oturdukları sandalyeleri parlemento binası önüne çıkararak ateşe verdi.

Haber Merkezi
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Muhalefet vekiline hapis, Arnavutluk Meclisi'ni birbirine kattı! Vekiller sandalyeleri ateşe verdi
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Arnavutluk Meclisi'nde düzenlenen oturumda yaşanan arbede ve gerginliğin ardından muhalefet milletvekilleri, meclis binası dışında sandalyelerini ateşe verdi.

Genel kurul salonunda yapılan oturum esnasında ana muhalefet partisi Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) milletvekilleri, PD Milletvekili Ervin Salianji'nin hapis cezası almasına tepki göstererek kürsüye çıkışları engelledi. Salonda bulunan bazı teçhizata da zarar veren vekiller, Meclis Başkanı Elisa Spiropali'ye yabancı madde fırlattı. Genel kurul salonundaki arbede ve gerginliğin ardından muhalefetteki milletvekilleri oturdukları sandalyelerden bazılarını meclis binasının dışına çıkararak ateşe verdi.

Meclis binasının önünde yakılan ateş yangın söndürme tüpleri yardımıyla söndürülürken, yaşananların ardından Meclis Başkanı Elisa Spiropali oturumu yarıda kesti.

Meclis oturumunu engelleyeceklerini bildirmişlerdi

Bu arada, muhalefet milletvekilleri daha önce, PD Milletvekili Salianji'nin mahkumiyetinin ardından milletvekilliği görevinin düşmesi nedeniyle meclis oturumunu engelleyeceklerini bildirmişti. PD, Temyiz Mahkemesi'nin kararının adil olmadığını ve siyasi olduğunu savunurken, milletvekilleri eylemlerini sürdüreceğini bildirdi.

Meclis Başkanı Spiropali ise konuya ilişkin yayımladığı bir mesajda, vatandaşlardan alınan güvenin ağırlığıyla üzerlerinde oturulan sandalyelere saygı duyulması gerektiğine dikkat çekerek, "Bunların yakılması vatandaşlara, hukuka ve demokratik devletin kurumlarına karşı en aşırı saygı eksikliğinin kanıtıdır" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Salianji, birkaç yıl önce dönemin Arnavutluk içişleri bakanı Fatmir Xhafaj'ın akrabalarının uyuşturucu kaçakçılığı olayına karıştığını iddia eden sahte bir ses kaydı yayınlamakla suçlanmıştı. Başkent Tiran'daki Temyiz Mahkemesi 26 Eylül 2024'te Salianji'nin 'sahte ihbar' suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin kararı onamıştı.

Aralık ayından bu yana ev hapsinde bulunan PD lideri Sali Berisha hakkında ise eylül ayının başında, başbakan olduğu dönemdeki eylemleri dolayısıyla 'yolsuzluk' iddiasıyla iddianame hazırlanmıştı. Parti lideri de hakkındaki suçlama ve iddiaları reddederken, muhalefet partisi başkent Tiran'da 7 Ekim'de geniş çaplı protesto çağrısında bulunmuştu.

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