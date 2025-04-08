Myanmar'daki depremlerde can kaybı 3 bin 564'e ulaştı

Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 564'e yükseldi.

Xinhua ajansının haberine göre Myanmar'da askeri yönetimin idari organı olan Myanmar Devlet İdare Konseyi'nden (SAC) konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 564'e, yaralananların sayısının da 5 bin 12'ye çıktığı belirtildi.

200'ü aşkın kişi kayıp

Arama kurtarma ekipleri, kayıp olduğu bildirilen 200'ü aşkın kişi için çalışmalarını sürdürüyor.

Myanmar İtfaiyesinden yapılan açıklamada da arama kurtarma ekiplerinin ülkenin ikinci büyük şehri Mandalay'da yıkılan bir binanın enkazından 10 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Singapur, Malezya ve Hindistan'dan yardıma gelen ekiplerin çalışmalarını tamamlayarak ülkelerine döndükleri belirtildi.

Myanmar'daki depremler

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 28 Mart'ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Komşu ülkeler Tayland ve Çin'de de şiddetli biçimde hissedilen depremler, ülkede büyük yıkıma yol açmıştı.