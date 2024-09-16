NASA'nın Ege'de uzay üssü kurduğu ortaya çıktı

ABD ile son dönemde askeri işbirliğini artıran Yunanistan bu kez de ABD'nin uzay kurumu NASA ile Ege'de ortak çalışmalar yapmaya hazırlanıyor. Mora yarımadasının kuzeyinde bulunan bir uzay gözlem üssünün genişletilmesi kararını alan iki ülkenin Ay yüzeyi, Mars çevresindeki maden yönünden zengin asteroitlerin incelenmesi ve uydu iletişim trafiği alanlarında işbirliği yapacağı öğrenildi.

Haber Global'den Ertan Altan'ın aktardığına göre haber, Atina Ulusal Gözlemevi'ne (NOA) bağlı Astronomi, Astrofizik, Uzay Uygulamaları ve Uzaktan Algılama Enstitüsü'nden (IAASARS) bir ekibin Selanik'te bir fuarda yaptığı açıklamayla ortaya çıktı.



NASA teleskopları ile Mora Yarımadası'ndaki gözlem merkezi işbirliği yapacak.

2400 metre yüksekte

IAASARS Direktörü Dr. Spyros Vasilakos, Selanik Uluslararası Fuarı'ndaki konuşmasından kısa bir süre önce Kathimerini'ye, Kuzey Mora'daki Kryoneri Gözlemevi'nde kurulacak ve Güneydoğu Avrupa'nın en büyüğü olacak yeni bir uzay merkezi hakkında bilgi vermişti. IAASARS ülkenin en büyük iki araştırma teleskopunu yönetiyor. Bunlardan ilki olan, 2,3 metre çapındaki Aristarchos Teleskobu, Kalavryta yakınlarında Helmos Dağı'nın tepesindeki Helmos Gözlemevi'nde, 2.400 metre yükseklikte yer alıyor. Aristarchos, Balkanlar'daki en büyük teleskop olarak biliniyor. Çapı 1,2 metre olan ikinci teleskop ise, yaklaşık 900 metre yükseklikteki Kryoneri Gözlemevi'nde faaliyetlerini yürütüyor.

Kryoneri Gözlemevi Mora Yarımadası'nın kuzeyinde yer alıyor.

NASA ve AB devrede

Önümüzdeki dönemde Ay'da üsler kurulması planlandığı için NASA ve Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) bu durumun Ay yüzeyine etkilerini araştırmak istediği belirtiliyor. Geçtiğimiz temmuz ayında tamamlanan Kryoneri Gözlemevi'ndeki faaliyetlerin bir parçası olarak IAASARS ve ESA ortaklık kurmuştu. Kathimerini'deki habere göre Aristarchos Teleskobu, iki yıl önce ESA tarafından 'Dünya ile uydular arasında yeni, hızlı ve güvenli lazer telekomünikasyonlar geliştirmek; mevcut radyo dalgası teknolojisinin yerini almak' amacıyla ilk Avrupa yer istasyonu seçilmişti. Haberde Dr. Vasilakos'un “Aristarchos'tan 37.000 kilometre mesafedeki en büyük Avrupa uydusu Alphasat'a bir lazer gönderdik. Avrupa'da böyle bir bağlantı gerçekleştiren ilk istasyon olduk” dediği belirtiliyor. Lazer sinyaller aracılığıyla uydular için uzay trafik kodları oluşturulacağı belirtiliyor.





Haberde Ege'de NASA ile yapılacak işbirliği şöyle aktarılıyor: "Bu başarı, yeni bir meydan okumanın yolunu açtı: NASA ile iş birliği yapmak. NASA Discovery Programı, Mars ve Jüpiter arasındaki asteroit kuşağında bulunan metal açısından zengin bir asteroidi keşfetmeyi amaçlıyor. NASA asteroide doğru yola çıkan bir uzay aracı fırlattı." Haberde Vasilakos'un şu açıklaması yer alıyor: "Bu sefer iki yıl önce yaptığımız gibi 37.000 kilometre değil, 300 milyon kilometre uzağa lazer gönderiyoruz. NASA'nın uzay aracı 2025'te oraya ulaşacak. NASA'nın sinyali ise Helmos'taki Aristarchos tarafından alınacak. Kryoneri'deki güçlü lazer 300 milyon kilometrelik devasa bir iletişim köprüsü yaratacak. ABD'den benzer bir bağlantıyla birlikte, uzayda şimdiye kadar elde edilmiş en geniş bant bağlantısını oluşturacak ve telekomünikasyonda yeni ufuklar açacak."

Uydu izleme

Kryoneri Gözlemevi, diğer Avrupa gözlemevleriyle birlikte, Dünya etrafındaki uydu hareketleriyle ilgili Avrupa Uzay Operasyonları Merkezi'ne (ESOC) önemli veriler sağlamak üzere seçildi. Dr. Vasilakos bu durumu, "Dünya yörüngesinde dönen binlerce uydu var ve bu da kaotik bir durum yaratıyor. Bu yüzden ABD ve AB bir uzay trafik kodu oluşturmaya karar verdi. Kryoneri'de uydu yörüngelerini izliyoruz ve 'gezegen güvenliği' için temel veriler sağlıyoruz" sözleriyle açıklıyor.