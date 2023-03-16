Nasdaq, Rus şirketlerini kottan çıkarabilir

Hisse senedi borsası Nasdaq, Rus internet devi Yandex ve e-ticaret şirketi Ozon'u hisse senetlerinin kottan çıkarılacağı konusunda bilgilendirdi.

Nasdaq, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de başlattığı Ukrayna'ya yönelik askeri harekatının ardından Rus şirketlerinin hisselerinde işlemleri durdurmuştu.

Yandex ve Ozon, Nasdaq'ın kararını temyiz edeceklerini belirtirken, her iki şirket de Batı'nın uyguladığı yaptırımlar kapsamında değiller.

Kottan çıkarılacakları bilgisi verilen şirketler arasında Headhunter ve Qiwi de var.