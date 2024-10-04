Nasrallah'ın naaşı gizli bir yere gömüldü! Halk cenazeyi bekliyordu

27 Eylül'de İsrail'in Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırı sonucunda hayatını kaybeden Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın cenazesinin bugün düzenlenen bir törenle defnedildiği bildirildi.

Geçici bir yere gömüldü

AFP'ye konuşan Hizbullah'a yakın bir kaynak, öldürülen Nasrallah'ın cenazesinin İsrail tarafından hedef alınacağı endişesiyle geçici olarak gizli bir yere gömüldüğünü bildirdi.

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan Lübnanlı bir yetkili, ABD’den cenaze törenini hedef almayacağına dair "garanti" istendiğini ancak bunun başarılı olmadığını dile getirdi.

Nasrallah, 27 Eylül'de İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında öldürülmüştü. ABD ve İsrail medyası, Hizbullah'ın muhtemel halefi olarak gösterilen isimlerinden kuzeni Haşim Safiyuddin'in, yakın zamanda Güney Beyrut'a düzenlenen İsrail hava saldırısının hedefi olduğunu bildirdi.