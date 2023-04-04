NATO'dan Finlandiya açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen Dışişleri Bakanları toplantısından önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İttifak'ın kuruluşunun 74. yıl dönümü ve Finlandiya'nın NATO'ya 31. üye olarak katılması nedeniyle bugünün tarihi özelliğine dikkati çeken Stoltenberg, toplantının Rusya'nın savaşı kararlılıkla sürdürdüğü kritik bir dönemde düzenlendiğini belirtti.

Stoltenberg, bakanların, toplantıda Ukrayna'nın acil ihtiyaçları kadar NATO standartlarında ekipmana sahip olması için daha uzun dönemli gereksinimlerinin planlanmasıyla ilgili konuları görüşeceklerini söyledi.

Toplantıda Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki güvenlik sınamalarının ele alınacağını dile getiren Stoltenberg, Japonya, Avustralya, Güney Kore, Yeni Zelanda olmak üzere Asya Pasifik bölgesindeki ortaklarla, giderek birbirlerine yaklaşan Çin ve Rusya'ya karşı iş birliğini geliştirmenin önemini de masaya yatıracaklarını ifade etti.

Finlandiya'nın üyeliği ve NATO askeri varlığı konusu

Stoltenberg, Finlandiya'nın üyeliğiyle ilgili şahsi düşüncelerinin sorulması üzerine şu değerlendirmelerde bulundu:

"Norveçli olduğum için ayrıca mutluyum. Uzun yıllardır Finlandiya ve Fin siyasetçilerle beraber çalışıyorum. Kısa süre öncesine kadar bunun mümkün olabileceğini düşünmezdik. Dolayısıyla gerçekten tarihi bir şey. Finlandiya'nın egemen, bağımsız, kendi kararlarını alan bir devlet olduğunu ve NATO'nun demokratik ve egemen devletlere açık kapı politikasıyla destek verdiğini gösteriyor."

Rusya'nın Finlandiya çevresinde varlığını artırma yönündeki yorumları anımsatılan Stoltenberg, Rusya'nın bunu yıllardır yaptığını, NATO'nun da sürekli olarak bu bölgede duruşunu ve varlığını gözden geçirdiğini, daha fazla tatbikat yaptığını ve varlığını artırdığını söyledi.

NATO'nun Finlandiya'da asker konuşlandırıp konuşlandırmayacağıyla ilgili soru üzerine Stoltenberg, "Bu Finlandiya'nın vereceği bir karar. Ülkenin rızası olmadan elbette NATO askerlerini konuşlandırmıyoruz. Kalıcı üsler bulundurmadığımız birçok ülkede deniz, hava ve kara tatbikatları yapıyoruz. Finlandiya ile yaptığımız görüşmelerde henüz bu konu ele alınmadı." dedi.

Nükleer silah konusu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer söylemini tehlikeli ve sorumsuzca bulduğunu yineleyen Stoltenberg, "Rusya'nın nükleer duruşunda, tutumumuzda değişiklik gerektirecek herhangi bir gelişme görmedik ancak tetikte olmaya devam ediyoruz, ne yaptıklarını yakından izliyoruz." dedi.

Kaikkonen: NATO'ya katılmamız her iki taraf için de kazanç

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Finlandiya'nın NATO üyeliğinin ardından sıradaki hedefin komşuları İsveç'in de ittifaka katılması olduğunu ifade eden Kaikkonen, "On yıllardır savunmamıza yatırım yapıyoruz ve bu konuda iyi imkanlara sahibiz. Aktif bir NATO üyesi olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaikkonen, bugünün Finlandiya için büyük bir gün olduğunun altını çizerek "Finlandiya'nın NATO'ya katılması her iki taraf için de kazanç. Bu bir 'kazan kazan' durumu." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya: Güvenliğimizi sağlamak için karşı tedbirler alacağız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının mevcut gerginliği artıracağını belirterek “Taktiksel ve stratejik açıdan kendi güvenliğimizi sağlamak için karşı tedbirler alacağız.” dedi.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğini değerlendirdi.

NATO’nun genişlemesine, Rusya’nın çıkarları ve güvenliği açısından olumsuz baktıklarına işaret eden Peskov, “Bunun mevcut gerginliği daha da artıracağına inanıyoruz. NATO, pek çok yönden Rusya'ya düşmanca tavır sergileyen bir kurum olmaya devam ediyor.” ifadesini kullandı.

Rusya’nın Finlandiya’nın NATO üyeliği konusunda çeşitli adımlar atacağını vurgulayan Peskov, “Taktiksel ve stratejik açıdan kendi güvenliğimizi sağlamaya yönelik karşı tedbirler alacağız. Bu tedbirler, gerek gördüğümüz şekilde alınacak.” diye konuştu.

Peskov, NATO altyapısının ve silahlarının Finlandiya’ya konuşlandırılmasıyla ilgili süreci yakından takip edeceklerinin altını çizdi.

Ukrayna’nın olası NATO üyeliği ile Finlandiya arasında önemli farkların bulunduğuna işaret eden Peskov, iki ülke arasındaki durumun kıyaslanmasının mümkün olmadığını kaydetti.