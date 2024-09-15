Netanyahu'dan balistik füze saldırısına sert cevap! Tehdit etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, haftalık kabine toplantısı öncesi Yemen'den bugün ülkeye düzenlenen balistik füze saldırısı ve İsrail-Lübnan sınırındaki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yemen'in sabah saatlerinde İsrail'e yeni bir hipersonik balistik füzeyle saldırdığını duyurması sonrası konuşan Netanyahu, Yemen'deki İran destekli Husileri tehdit etti. Netanyahu, "Bize saldıran hiç kimse silahlarımızdan kaçamayacaktır" dedi.

Hudeyde limanını işaret etti

"Husiler şimdiye kadar bize zarar verecek her türlü girişimin bedelini ağır ödeteceğimizi bilmeliydi" diyen Netanyahu, "Hatırlatmaya ihtiyaç duyanlar Hudeyde limanını ziyaret edebilirler" ifadelerini kullandı.

İsrail’in kuzey sınırındaki mevcut statükonun devam etmeyeceğini ve söz konusu bölgede güç dengesinde değişiklik gerektiğini vurgulayan Netanyahu, bölge sakinlerini evlerine döndürmek için 'her şeyi yapacaklarını' vurguladı.

Tel Aviv'i güvenli olmayan bölge ilan etmişti

Yemen'deki Husiler 19 Temmuz'da İsrail'in başkenti Tel Aviv'e insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlemiş ve "Tel Aviv'i güvenli olmayan bölge" ilan etmişti. Bunun üzerine İsrail ordusu bir gün sonra Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde Limanı'nda İran destekli Husilerin askeri hedeflerine hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda 9 kişi ölmüş, 89 kişi yaralanmıştı.