Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam sürüyor. Mısır, Ürdün, Pakistan, İran ve Suudi Arabistan'ın ardından Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü.

"İsrail’in yol açtığı şiddet sarmalı bölgeyi tehdit ediyor"

Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in yol açtığı şiddet sarmalının bölgemizi tehdit ettiğini, Suriye’nin bu çatışma ortamının dışında kalmasının önemli olduğunu ifade etti.

"Terör örgütleri ve radikal unsurlara karşı daha dikkatli olunmalı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail saldırganlığının oluşturduğu mevcut ortamda terör örgütleri ve radikal unsurlara karşı daha dikkatli olunması gerektiğini de belirtti.