New York Belediye Başkanı Adams hakim karşısına çıktı! Savcıdan tanığa baskı iddiası

ABD’nin en kalabalık şehri New York‘un Belediye Başkanı Eric Adams hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet dahil beş suçlamayla ilgili New York Güney Bölge Mahkemesi’nde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Belediye Başkanı Adams, kendisine yöneltilen yabancı kaynaklardan yasa dışı bağış kabul etmek ve bunu gizlemekle ilgili suçlamaları reddetti.

Savcı Hagens Scotten, Adams’a karşı ek suçlamaların "mümkün" olduğunu ve davaya yeni sanıkların "muhtemelen" ekleneceğini belirtti. Scotten, "Hızlı hareket ediyoruz" ifadelerini kullanarak, soruşturmanın yoğun bir şekilde devam ettiğini ve yeni gelişmelerin olabileceğini söyledi.

Savcıdan tanığa baskı iddiası

Savcılar, Adams’ın tanıkları etkilemeye çalıştığına dair kanıtlara sahip olduklarını iddia etti. FBI’ın soruşturma sırasında bir tanığa ulaştığını, ancak Adams’ın bu tanığa FBI’a doğruyu söylememesi yönünde bir mesaj gönderdiği ileri sürüldü. Savcı Scotten, bu durumu "tanıklara müdahale" olarak nitelendirdi ve bunun davada önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Adams’ın avukatından hızlı yargılama talebi

Belediye Başkanı Adams’ın avukatı Alex Spiro, duruşmada rüşvet suçlamasının düşürülmesini ve iddia edilen sızıntılar nedeniyle savcılığa yaptırım uygulanmasını istedi. Spiro, “Bu davanın sürüncemede kalmasını istemiyoruz” ifadelerini kullanarak, federal savcıların zaman talebine karşı çıktı ve davanın hızlı bir şekilde sonuçlanması gerektiğini belirtti. Spiro, duruşmanın mart ayında tamamlanmasını talep ederek, Adams’ın yeniden seçilmek için oy pusulasında yer alması gerektiğini savundu.

Adams’tan mahkeme çıkışı "her şey yolunda" mesajı

Duruşmanın ardından Adams, mahkeme salonunu hızla terk ederek aracına bindi. Gazetecilere herhangi bir açıklama yapmayan Belediye Başkanı, el hareketiyle "her şey yolunda" mesajı verdi.

Adams’a yöneltilen suçlamalar arasında yabancı bağışların gizlenmesi, rüşvet ve tanıklara müdahale gibi ciddi iddialar bulunuyor. Federal savcıların, davayı hızla genişletmesi ve ek sanıkların eklenmesi beklendiğinden, önümüzdeki duruşmalarda Adams’ın siyasi geleceği açısından kritik gelişmeler yaşanabilir.

Ne olmuştu?

2021’de Manhattan’da açılan Türkevi’nin yangın ruhsatı sorununu çözmek için yetkililere baskı yapıp yapmadığı soruşturulan New York Belediye Başkanı Eric Adams' için iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, Adams'ın Türkevi için Türk hükümet yetkilisinden rüşvet aldığı ifadelerine yer vermilmişti. Savcılık açıklamasında, "Türk yetkili tarafından 2021 ve 2022 yıllarında ayarlanan ücretsiz seyahat ve ilgili diğer rüşvetler karşılığında Adams talimatları yerine getirdi" denilmişti.