New York Belediye Başkanı Adams hakkında iddianame: "Türkevi için 'devreye' girdi"

ABD’nin en kalabalık şehri New York‘un Belediye Başkanı Eric Adams hakkında, yolsuzluk ve rüşvet dahil beş konuda suçlamaların yöneltildiği 57 sayfalık iddianame hazırlandı.

ABD’li savcılar Adams’ı, Türkiye ile bağlantılı rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya bıraktı. Savcılar, Adams’ın kendisi üzerinde nüfuz sahibi olmak isteyen Türk vatandaşlarından yasadışı kampanya katkıları ve lüks seyahatler kabul ettiğini öne sürdü.

Savcılar, 57 sayfalık iddianamede, Adams’ın Brooklyn İlçe Başkanlığı yaptığı dönemden başlayarak, 2021 belediye başkanlığı kampanyasına kadar uzanan bir süreçte, Türkiye’den gelen fonları ABD vatandaşları üzerinden gizleyerek kampanyasına yönlendirdiğini iddia etti. Bu fonlar sayesinde Adams, kamu finansmanından 10 milyon dolarlık ek destek almayı başardı.

İddianamede, Adams’ın Türk yetkililerle yakın ilişkiler kurarak, onlardan büyük maddi destekler aldığını iddia edildi.

Adams’ın Türk Konsolosluğu’nun açılışı için müfettişlere baskı yaptığı iddiası

İddianamede, Adams’ın Türkiye’nin taleplerini yerine getirmek için New York’taki yetkililere baskı yaptığı öne sürüldü. Bir Türk diplomatın talebi üzerine Adams’ın, Türkiye’nin 36 katlı yeni konsolosluğunun yangın denetiminden geçemeyeceği endişelerine rağmen, binanın açılmasına izin verilmesi için şehir güvenlik müfettişlerine baskı yaptığı ve bu baskı sonucu, binanın açılmasına onay verildiği iddia edildi. Bu olay sonrası, Türk diplomatın Adams’a “Siz Türkiye’nin gerçek bir dostusunuz” dediği öne sürüldü. Savcılar, Adams’ın bu tür iyilikler karşılığında Türk yetkililerden büyük destekler aldığını belirtti.

Adams suçlamaları reddetti

Adams, telekulak dolandırıcılığı için komplo kurmak da dahil olmak üzere beş suçlamayla karşı karşıya. İstifa etmeyeceğini belirten Adams, suçlamaları reddederek, "Belediye başkanı olarak işimi yapmaya devam edeceğim" dedi.

“Kendimi savunmayı ve bu şehrin insanlarını savunmayı dört gözle bekliyorum”

Adams, kendisine yöneltilen suçlamalar karşısında geri adım atmayacağını belirtti ve kamuya açık bir dava açmayı hedeflediğini söyledi. “Yabancı bağışçılardan para almadığımı biliyorum” ifadelerini kullanan Adams, "Burada bulunan tüm etnik gruplardan destekçilere, özellikle de bugün burada bana katılan din adamlarına teşekkür etmek istiyorum. Ve biz şaşırmadık, bunu bekliyorduk. Son 10 ay içerisinde yaşananlar bizim için hiç de şaşırtıcı değil ve New Yorklulardan önce savunmamızı dinlemeyi beklemelerini istedim. Yaklaşık 30 dakika içinde, önümüzde olan davaya ilişkin hikayeler duyacaksınız. Hikayeler federal savcılardan gelecek. Burada beklemenizi rica ediyorum, bu anlatılanlara bizim tarafımızdan dinleyin. Buradan itibaren avukatlarım davayla ilgilenecek, ben de şehirle ilgilenebileceğim. Günlük işlerim değişmeyecek. 8,3 milyon New Yorklu için işimi yapmaya devam edeceğim ve şehir yönetimimizin 300 binden fazla çalışanı da işlerini yapmaya devam edecek, çünkü New Yorklular olarak, bu şehrin insanları olarak yaptığımız şey bu, bu dava arka planda devam ederken herhangi birinin işlerini yapmayacaklarını söylemesi mümkün değil. Onlar kendilerini işlerine adamış kamu görevlileri ve ben de uzun yıllardır onlardan biriyim ve işlerini yapmaya, şehri her gün ileriye taşımaya devam edecekler. Talihsiz bir gün ve acı verici bir gün, 10 ay boyunca neden bunu yaşadığımı nihayet ortaya çıkaracağımız bir gün ve tüm profesyonel kariyerim boyunca yaptığım gibi kendimi savunmayı ve bu şehrin insanlarını savunmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

Demokrat Partililerden Adams’a istifa çağrısı

Adams’ı görevden alma yetkisine sahip olan New York Valisi Kathy Hochul, Adams’a istifa çağrısında bulunmaktan kaçındı. Hochul’un Sözcüsü Avi Small, “Vali Hochul bu endişe verici haberlerden haberdar ve durumu takip ediyor. Konu emniyet güçleri tarafından teyit edilene kadar daha fazla yorum yapmak için erken olacaktır” dedi.

New York Şehri Denetçisi Brad Lander’ın da bulunduğu diğer Demokrat siyasetçiler Adams’a istif için baskı yapmaya hazırlanıyor. ABD Temsilcisi Demokrat Alexandria Ocasio-Cortez, Adams’a istifa etmesi çağrısında bulundu. Ancak Brooklyn’de ikamet eden ve Temsilciler Meclisi’nde en üst düzey Demokrat olarak görev yapan Temsilci Hakeem Jeffries bunu yapmaktan kaçındı. Jeffries sosyal medyada “Büyük Şehrimizin esenliği için dua ediyorum” diye yazdı.

Üst düzey yetkililer istifa etmişti

Adams’ın suçlamalarla karşı karşıya kalması, New York’ta siyasi çalkantılara yol açtı. Son haftalarda, New York’ta üst düzey yetkililer birer birer görevlerinden ayrıldı. Polis Komiseri Edward Caban, FBI ajanlarının telefonuna el koymasından bir hafta sonra, 12 Eylül’de istifa etti. Ardından, Adams’ın baş hukuk danışmanı görevinden ayrıldı.

New York Times’ın telefonlarının federal ajanlar tarafından ele geçirildiğini bildirmesinin ardından, şehrin devlet okulları şefi David Banks, yılsonunda emekli olacağını duyurdu. Bu gelişmeler, New York’taki siyasi atmosferi daha da gergin hale getirdi.