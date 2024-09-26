Bakan Yerlikaya'dan 'düzensiz göç' açıklaması: İran sınırında duvar örme işlemi tamamlandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkan satır başlıkları şu şekilde oldu:

"Saldırıların bölgeye yayılmaması için mücadele ediyoruz"

"Bir yıla yakın zamandır bu yüzyılda büyük bir soykırım yaşatıyor Gazze ve Filistinlilere. Artık sadece Filistin'e değil Lübnan'a yönelik saldırılara da tanıklık ettik. Her fırsatta lanetliyoruz. BM'de Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı tarihi hitabet tüm dünyada yankılandı. Biz bu zalimliğin durması için mücadele ediyoruz. Bölgeye yayılmaması için mücadele ediyoruz. Büyük bir dram var. 41 bin kişi şehit oldu. Uluslararası hukukta Netanyahu başta olmak üzere buna sebebiyet verenler adaletten kaçamayacaklar.

"BM verilerine göre, 300 milyon insan göçmen durumunda"

Bu durum göç baskısı oluşturuyor. Dünyada göçle ilgili durum gerçekten çok büyük bir küresel sorun haline geldi. Savaşlar, siyasi istikrarsızlıklar, iklim değişikliği, inançla ilgili belki doğan sıkıntılar pek çok sebep nedeniyle insanlar bulunduğu yerden başka istikamete doğru göç ediyor. Dünyada BM verilerine göre, 300 milyon insan göçmen durumunda.

"Düzensiz göçle mücadele ediyoruz"

Filistin 5.8 milyon. Az öncede ifade ettik, savaşta güvenlik sebebi, kuraklık ve geçim sıkıntısı sebebiyle buradan göçe hedef olan ülkelere doğru bir akım var. 123 milyon zorla yerinden edilenler, 47 milyonu koruma altındakiler BM verilerine yansıdı. Tüm dünyada göçe hedef olan ülkelerin çözmesi gereken sorunlarından biri bu. Bizim göçle ilgili politikamız şu şekilde; insanı önceleyen, ama kamu güvenliğimizden ve düzenimizden taviz vermeden durmadan düzensiz göçle mücadele ediyoruz.

Türkiye'de düzenli göçmen sayısı 4 milyon 384 bin 591 kişi. Türkiye'de 3 milyon 92 bin 536 Suriyeli sığınmacı var. Göçü kaynağında çözme stratejisi yürütüyoruz. İran sınırında duvar örme işlemi tamamlandı. Göçmen kaçakçıları ile ilgili mücadelemiz de kararlılıkla devam edecek.

Bu araçların önemli hizmetleri var. 19 Temmuz 2023'te ilk olarak İstanbul'da başladık. Bu araçlarda iki personel var. Bunlarla beraber güvenlik personelimiz memurlarımızla beraber kimlik sorgulaması yapıyor. Kimliğini gösteremeyen bir yabancıyı nezaketen araçta misafir ediyoruz. Parmak izini alıyoruz. Sorgulama yapıyoruz. Üzerinde pasaport veya ikamet kartı yok ama kaydı çıkıyor. Anlayışı için teşekkür ediyoruz. Ama yoksa düzensiz göçmen olduğunu anlıyoruz.

138 bin 356 düzensiz göçmeni bu şekilde bulduk. 1 milyon 581 bin 27 kişi sorgulandı."