  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin tamamlanmasında son aşamaya geldik
Takip Et

Bakan Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin tamamlanmasında son aşamaya geldik

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Büyük bir emeğin ürünü olan Türkiye Yüzyılı’nın Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin tamamlanmasında son aşamaya geldik" dedi.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin tamamlanmasında son aşamaya geldik
Takip Et

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "http://yargireformu.adalet.gov.tr" üzerinden yargı mensupları, avukatlar, akademisyenler, bilim insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri başta olmak üzere toplumun geniş kesimlerinin önerilerinin alındığını ifade etti.

Bu doğrultuda vatandaşlardan gelen 45 bin görüşün tek tek incelendiğini belirten Tunç, "Büyük bir emeğin ürünü olan Türkiye Yüzyılı’nın Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin tamamlanmasında son aşamaya geldik" dedi.
Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi’ni, hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen, öngörülebilir adalet sistemi vizyonuyla hazırladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Toplumumuzda adalet duygusunu daha da güçlendirecek Yargı Reformu Strateji Belgemizde, adaletin gecikmeksizin tecellisine destek olacak, kamu vicdanında rahatsızlık oluşturan olumsuz durumların önüne geçecek, ceza adalet sisteminin etkinliğini daha da artıracak, hukuk ve idari yargılama süreçlerini sadeleştirecek somut adımları ortaya koyacağız. Belgemizde yer alan hedef ve faaliyetleri birer birer hayata geçirmek için gece gündüz demeden kesintisiz bir şekilde çalışacağız."

Bakan Kurum: İBB ve ABB'nin bekleyen bir talebi kalmadıBakan Kurum: İBB ve ABB'nin bekleyen bir talebi kalmadıGündem

 

Uraloğlu: Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına 277 milyar dolar üzerinde yatırım yaptıkUraloğlu: Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına 277 milyar dolar üzerinde yatırım yaptıkEkonomi

 

Gündem
Terra Santa’nın tahliyesine yürütmeyi durdurma kararı
Terra Santa’nın tahliyesine yürütmeyi durdurma kararı
İmamoğlu'ndan 'ahmak' davası açıklaması: Toplumu rahatsız ediyor
İmamoğlu'ndan 'ahmak' davası açıklaması: Toplumu rahatsız ediyor
Bakan Kurum: İBB ve ABB'nin bekleyen bir talebi kalmadı
Bakan Kurum: İBB ve ABB'nin bekleyen bir talebi kalmadı
Dışişleri'nden açıklama: Deniz Eliş'e bugün ulaşıldı
Dışişleri'nden açıklama: Deniz Eliş'e bugün ulaşıldı
Jahrein, Elçin Sangu'ya dava açtı: İşte şikayet sebebi
Jahrein, Elçin Sangu'ya dava açtı: İşte şikayet sebebi
Türkiye'nin hava kalitesi karnesi yayınlandı!
Türkiye'nin hava kalitesi karnesi yayınlandı!