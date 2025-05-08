X'in avukatından Ekrem İmamoğlu açıklaması: İtiraz başvurusu yapacağım

23 Mart’tan bu yana Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun X (eski adıyla Twitter) hesabına erişim engeli getirildi.

Karar sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, birçok kullanıcı protesto amacıyla profil fotoğrafını Ekrem İmamoğlu ile değiştirdi. Konuyla ilgili X’in avukatı Gönenç Gürkaynak’tan açıklama geldi.

"İtiraz başvurusunu bu sabah yapmış olacağım"

Söz konusu erişim engeli kararına dava açacağını belirten Gürkaynak, şunları kaydetti:

“Sayın Ekrem İmamoğlu'nun X'teki hesabına erişim engeli getiren mahkeme kararına karşı, X'in talebiyle ve X'in serbest avukatı sıfatıyla, ilgili mahkemesinde konuya dair tüm itirazlarımızın bütün hukuki temellerini ortaya koyan bir itiraz başvurusunu bu sabah yapmış olacağım. O noktada X de bu adımın atıldığını ayrı bir post ile kamuoyuna duyuracaktır. Bir ihtimalle tüm dilekçenin içeriğine de o post içeriğinde link verirler.

Bu vesileyle, kapatılan hesaplarla ilgili olarak 3 Nisan'dan bu yana profilimde sabit gönderi olarak duran hususu Sayın Ekrem Imamoğlu'nun hesabına dair X işlemiyle ilgili olarak da tekrar hatırlatmak isterim: Ülkemizdeki mahkemelerin bir hesapta hukuka aykırı içerik olduğu gerekçesiyle erişim engeli getirmesi kararları benim tasarrufum ve takdirim ile incelenmekte değildir. Bu hususlar mahkemeler ve ilgili idare tarafindan X'e doğrudan aktarılmakta ve müvekkil şirket tarafından doğrudan incelenmektedir.

Serbest avukat olarak bana vazife düşebilen tek nokta, bu olayda olduğu gibi müvekkilin konuyu yargısal denetime taşıyarak ilgili mahkeme kararına karşı hukuk yollarına başvurma talimatı vermesi noktasıdır."