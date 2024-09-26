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Özgür Özel: Türkevi hepimiz için bir gurur kaynağı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, ABD temasları kapsamında ziyaret ettiği Türkevi’yle ilgili "hepimiz için bir gurur kaynağı" dedi.

Haber Merkezi
AA
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Özgür Özel: Türkevi hepimiz için bir gurur kaynağı
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 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı için geldiği New York'ta, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ve Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinin bulunduğu Türkevi'nden ayrılırken gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret sırasında yetkililerle Türkiye’nin BM Daimi Temsilciği ile New York Başkonsolosluğunun çalışmaları ve New York’taki Türk toplumu hakkında bilgi aldıklarını belirten Özel, Türkiye’nin dış politikası hakkında da görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

"Türkevi hepimiz için bir gurur kaynağı"

Özel, Türkevi binası hakkında "hepimiz için bir gurur kaynağı" ifadesini kullanarak, CHP olarak bundan sonra ABD'de yapacakları programları ve temasları Türkevi’nde gerçekleştirmek istediklerini ifade etti.

CHP lideri, BM haftası nedeniyle New York’ta bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de Türkevi'nde bir araya geldiğini aktararak, "Kendisine CHP olarak Kıbrıs davasının sonuna kadar takipçisi olduğumuzu ifade ettik. Türkiye’de siyaset tansiyonu ve tartışmaları ile en sert şekilde devam edebilir. Ama şu an Türkiye’nin ana muhalefet partisi Türkiye’nin dışına adım attığında Türkiye’nin partisidir." dedi.

"ABD, İsrail’e karşı yumuşak karnından dolayı vatandaşı Ayşenur’a sahip çıkamamıştır"

New York'ta üç gündür devam eden programı boyunca en fazla Filistin konusu üzerinde durduklarını belirten Özel, ABD'nin Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından öldürülen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi’ye sahip çıkmamasını da üzüntüyle karşıladıklarını kaydetti.

Özel, "Biz vatandaşımıza, evladımıza sahip çıktık. ABD gücünü dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşına sahip çıkmasından alır. Ancak ABD, İsrail’e karşı yumuşak karnından dolayı vatandaşı Ayşenur’a sahip çıkamamıştır." ifadelerini kullandı.

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