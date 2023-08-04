Nijer, 4 ülkenin büyükelçiliklerini kapattı, Fransa ile anlaşmaları feshetti

Nijer’de darbenin ardından yabancı ülkelerle diplomatik kriz yaşanıyor. Ülkedeki cunta yönetimi, devrik lider Devlet Başkanı Muhammed Bazum’un geri getirilmesi için uluslararası baskı yapan 4 ülkeye yaptırım uyguladı. Cunta sözcüsü Albay Amadou Abdramane, devlet kanalında yaptığı açıklamada, “Nijer’in Fransa, Nijerya, Togo ve ABD'deki olağanüstü ve tam yetkili büyükelçilerinin görevlerine son verildi.” ifadelerini kullandı.

Nijer-Fransa gerginliği sürüyor

Nijer’de cunta yönetimi, Afrika’nın Sahel bölgesinde aşırıcılıkla savaşmak için bin 500 askeri bulunan Fransa ile olan 5 askeri iş birliği anlaşmasını feshettiğini açıkladı. Bu kararın, çoğu Nijer’de konuşlanmış Fransız birliklerini kovan Mali ve Burkina Faso’nun cunta yönetimlerinin kararıyla benzerlik göstermesi dikkat çekti.

ABD Başkanı Biden’dan bağımsızlık açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden dün Nijer’in bağımsızlığının 63’üncü yıl dönümünü kutladığı mesajında, ABD’nin Nijer halkı ve sivil yönetiminin yanında olduğunu belirterek, “Nijer halkının liderlerini seçme hakkı var. Özgür ve adil seçimlerle iradelerini gösterdiler ve bu karara saygı duyulmalıdır” dedi. Demokratik değerler, anayasalar düzen, adalet ve barışçıl toplanma hakkının ABD ve Nijer arasındaki ortaklık için esas olduğunu belirten Biden, “Başkan Muhammed Bazum ve ailesinin derhal serbest bırakılmasını ve Nijer’in güçlüklerle kazanılmış demokrasisinin korunması çağrısında bulunuyorum” ifadelerini kullandı.

Cuntaya verilen süre azalıyor

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS), 30 Temmuz'da düzenlediği olağanüstü zirvede, askeri cuntaya Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest kalması ve yeniden görevine dönmesi için bir hafta süre vermişti.

ECOWAS, bu süre zarfında taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale dahil her seçeneği değerlendireceklerini duyurmuştu.

Askeri müdahale ihtimali, Batı Afrika'daki diğer cunta hükümetlerinin tepkisini çekmişti.

Yönetimde askerlerin olduğu Burkina Faso ve Mali, yayımladıkları ortak bildiride Nijer'e askeri müdahalenin kendilerine savaş açmak anlamına geldiği konusunda ECOWAS'ı uyarmıştı. Gine de cuntaya destek açıklamasında bulunmuştu.

Diğer yandan Senegal, Fildişi Sahili, Benin ve Nijerya da üyesi oldukları ECOWAS'ın askeri müdahalesini destekleyeceklerini açıklamıştı.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti. (İHA-AA)