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Nijerya'da kolera salgınında ölenlerin sayısı 359'a yükseldi

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi'nden (NCDC) yapılan açıklamada, kolera salgınının ölenlerin sayısının 359'a yükseldiği açıklandı.

Haber Merkezi
AA
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Nijerya'da kolera salgınında ölenlerin sayısı 359'a yükseldi
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Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, kolera salgınının ocaktan bu yana başkent Abuja'nın yanı sıra ülkenin 36 eyaletinin tamamına yayıldığı belirtildi.

"Şüpheli vaka sayısının yüzde 220 artmasının endişe verici"

Açıklamada, bu yıl ülkedeki kolera salgınının keskin bir artış gösterdiği ve şüpheli vaka sayısının yüzde 220 artmasının endişe verici olduğu aktarıldı.

Bu yıl ülkede 10 bin 857 kolera vakasının görüldüğü ifade edilen açıklamada, salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 359'a çıktığı kaydedildi. Nijerya'da çatışma, iklim değişikliği, yetersiz temiz su ve temizlik gibi sorunların kolera salgınlarındaki artışı tetiklediği vurgulandı.

Kolera salgını nedeniyle 26 Haziran'da "ulusal acil durum" ilan edilen Nijerya'da geçen yıl 3 binden fazla kolera vakası görülmüş, salgında 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, ishale ve dolayısıyla vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su yetersizliğinin yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması da hastalık ve ölüm riskini artırıyor. Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve M çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sık rastlanıyor.

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