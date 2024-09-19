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Nintendo'dan Palworld'ün geliştiricisi Pocketpair'e patent davası

Nintendo, Palworld'ün geliştiricisi Pocketpair'a patent hakkı ihlali davası açtı.

Haber Merkezi
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Nintendo'dan Palworld'ün geliştiricisi Pocketpair'e patent davası
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Japon konsol ve oyun üreticisi Nintendo ve alt şirketi "The Pokemon Company", bu yılın en popüler oyunlarından olan hayatta kalma oyunu Palworld'ün geliştiricisi Pocketpair'a patent hakkı ihlali davası açtığını bildirdi.

Nintendo'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, Palworld adlı oyunun "birden fazla patent hakkını ihlal ettiği" gerekçesiyle oyunun geliştiricisi Pocketpair'a dün dava açıldığı aktarıldı.

Dava kapsamında, ihlale karşı ihtiyati tedbir ve zararların tazmininin talep edildiği kaydedilen açıklamada, şirketin "yıllar boyunca oluşturmak için çalıştığı fikri mülklerini korumak için" gerekli önlemleri almaya devam edeceği belirtildi.

Nintendo daha önce, Palworld'ün yayımlandığı ve kısa sürede 25 milyon oyuncuya ulaştığı ocak ayında, telif haklarını ihlal edip etmediğini inceleyeceğini ve ihlal saptandığı halde gerekli adımların atılacağını açıklamıştı.

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