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Ölen İsrailli asker sayısı 713'e yükseldi

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde 4 askerinin daha öldüğünü açıkladı. İsrail'in verdiği bilgilere göre, son kayıplarla birlikte Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam 713 İsrail askeri ölmüş oldu.

Haber Merkezi
AA
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Ölen İsrailli asker sayısı 713'e yükseldi
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 4 askerinin öldüğünü, 6 askerinin yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusundan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yaşanan çatışmalarda 4 askerin öldüğü, 6 askerin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusunun verilerine göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 346'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 713 İsrail askeri öldü.

 

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