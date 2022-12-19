Özbekistan, AB'ye konteyner treni seferleri başlattı

Özbekistan Devlet Demiryolları, konteyner taşımacılığı yapan "Öztemiryolkonteyner" devlet işletmesinin Orta Koridoru kullanarak Türkmenistan, Azerbaycan ve Gürcistan toprakları üzerinden Avrupa'ya ilk konteyner trenini gönderdiğini bildirdi.

Açıklamada, ilk konteyner treninin 16 Aralık'ta Bulgaristan'ın Burgaz Limanı'na doğru yola çıktığı, kargo treninin 46 vagon ve 91 konteynerden oluştuğu belirtildi.

Konteyner treninin Özbekistan-Türkmenistan-Azerbaycan-Gürcistan -Bulgaristan/Avrupa güzergahı boyunca 4 bin kilometreden fazla yol kat edeceği aktarılan açıklamada, bu kargo treni seferlerinin başlatılmasında Türkmenistan, Azerbaycan ve Gürcistan’ın ilgili şirketlerinin de destek verdiği vurgulandı.

Aralık başında, Özbekistan Demiryolları işletmesi Kazakistan ve Rusya üzerinden Litvanya'ya da konteyner treni seferi başlatmıştı.



Denizlere ulaşmak için en az iki ülke topraklarından geçmek zorunda olan Özbekistan, farklı güzergahlar üzerinden kara yolu ve demir yolu taşımacılığını geliştirmeyi amaçlıyor.