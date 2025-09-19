  1. Ekonomim
Pakistan: Nükleer kapasitemiz Suudi Arabistan ile savunma anlaşması kapsamında kullanılabilir

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Asıf, ülkesinin nükleer kapasitesinin Suudi Arabistan ile kısa süre önce imzalanan stratejik karşılıklı savunma anlaşması kapsamında kullanılabileceğini bildirdi.

Geo News televizyonuna konuşan Asıf, Pakistan'ın nükleer varlıklarının da anlaşma kapsamında kullanılıp kullanılmayacağı sorusuna, "Elimizde olan kapasitemiz, bu anlaşma kapsamında kesinlikle kullanılabilir." şeklinde yanıt verdi.

"Kapılar açık"

Başka Arap ülkelerinin anlaşmaya katılma ihtimaline ilişkin de Asıf, "Henüz kesin bir şey söyleyemem ama şunu belirtmeliyim ki kapılar açık." ifadesini kullandı.

Asıf, Müslüman ülkelerin bölgelerini ve halklarını birlikte savunmalarının "temel bir hak" olduğunu vurguladı.

Anlaşmanın, herhangi bir ülkeye karşı olmadığını ve savunma amaçlı bir düzenleme olduğunun altını çizen Asıf, Pakistan veya Suudi Arabistan'a yönelik olası saldırılara birlikte yanıt verileceğini belirtti.

"Afganistan tehlikeli bir ülkedir"

Bakan Asıf ayrıca, Afganistan topraklarının Pakistan'a yönelik terör saldırılarında kullanılmaya devam ettiğini savunarak "Net bir şekilde söylüyorum, Afganistan tehlikeli bir ülkedir." diye konuştu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 17 Eylül'de "Ortak Stratejik Savunma Anlaşması" imzalamıştı.

Başkent Riyad'da imzalanan anlaşmanın, iki ülke arasında savunma işbirliğini geliştirmeyi, herhangi bir saldırıya karşı ortak caydırıcılığı artırmayı hedeflediği belirtilmişti.

