Paris'in ünlü Şanzelize caddesinde patlama sesleri: Polis güvenlik çemberine aldı

Paris'in Şanzelize Caddesi'ndeki Sephora mağazasında patlama sesleri duyulduğu yönünde ihbarlar alındı.

Olayın ardından mağaza tahliye edildi ve polis bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yapılan incelemelerde patlama seslerinin, bir kişi tarafından atılan maytaptan kaynaklandığı belirlendi. İlk etapta silah sesleri duyulduğuna dair iddialar ortaya atılsa da, polis bu bilgiyi doğrulamadı.