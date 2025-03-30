Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Tonga açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
Pasifik Okyanusu'nda bulunan ada ülkesi Tonga'nın Pangai bölgesinin yaklaşık 90 kilometre güneydoğusunda 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'ne (USGS) göre, Tonga açıklarında deprem oldu.
Büyüklüğü 7,1 olan depremin merkez üssü Pangai bölgesinin yaklaşık 90 kilometre güneydoğusu olarak belirtildi.
10 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
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