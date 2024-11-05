  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Pentagon: İran, İsrail'in saldırılarına karşılık vermemeli
Takip Et

Pentagon: İran, İsrail'in saldırılarına karşılık vermemeli

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın, İsrail'in saldırılarına "karşılık vermemesi" gerektiğini bildirerek, Washington'un Tel Aviv'e olan desteğini yineledi. Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, "ABD hükümeti olarak, İran'ın, İsrail'in saldırılarına karşılık vermemesi gerektiği konusunda oldukça net olduğumuzu düşünüyorum. Eğer karşılık vermeyi seçerlerse, tabii ki İsrail'i ve İsrail savunmasını destekleyeceğiz." dedi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Pentagon: İran, İsrail'in saldırılarına karşılık vermemeli
Takip Et

Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, basın toplantısında, İran ile İsrail arasındaki tırmanan gerilime ilişkin açıklama yaptı.

"İran karşılık vermeyi seçerlerse, İsrail'i ve İsrail savunmasını destekleyeceğiz"

Ryder, İran'ın misilleme yapacağı konusunda iddiada bulunmayacağını ifade ederek, "ABD hükümeti olarak, İran'ın, İsrail'in saldırılarına karşılık vermemesi gerektiği konusunda oldukça net olduğumuzu düşünüyorum. Eğer karşılık vermeyi seçerlerse, tabii ki İsrail'i ve İsrail savunmasını destekleyeceğiz." diye konuştu.

ABD'nin ilerleyen aylarda Orta Doğu'ya ek askeri güç konuşlandıracağına işaret eden Ryder, B-52 bombardıman uçaklarının bölgeye gönderildiğini vurguladı.

Pat Ryder, bu askeri güçlerin ABD'nin bölgedeki güçlerini korumak ve İsrail'i savunmak amacıyla konuşlandırılacağını belirterek, "İsrail'in savunmasını desteklemek için hazırız ve İran'ın herhangi bir misilleme saldırısında bulunmamasını temenni ediyoruz." dedi.

Pentagon, 2 Kasım'da, ABD'nin bölgedeki güçlerini korumak, İsrail'i savunmak amacıyla bölgede ek balistik füze savunma muhripleri, savaş ve tanker uçakları filosu ile ABD Hava Kuvvetlerine ait B-52 uzun menzilli saldırı bombardıman uçaklarının konuşlandırılacağını açıklamıştı.

Pentagon, 13 Ekim'de yaptığı yazılı açıklamada ise İran tehdidine karşı İsrail'e THAAD batarya sistemi ile bunu çalıştıracak 100 civarında askeri personelin gönderileceğini duyurmuştu.

Blinken, İsrail Savunma Bakanı Gallant ve Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile Gazze'yi görüştüBlinken, İsrail Savunma Bakanı Gallant ve Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile Gazze'yi görüştüDünya
İsrail askerleri, Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdüİsrail askerleri, Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdüDünya

 

Dünya
ABD başkanlık yarışında anketlere göre kim önde? İşte kritik eyaletlerde Harris-Trump yarışında son durum
ABD başkanlık yarışında anketlere göre kim önde?
ABD, Filistinlilere karşı artan şiddetten "derin endişe" duyuyor
ABD, Filistinlilere karşı artan şiddetten "derin endişe" duyuyor
Trump, Meksika'yı yüzde 25 gümrük vergisiyle tehdit etti
Trump, Meksika'yı yüzde 25 gümrük vergisiyle tehdit etti
Blinken, İsrail Savunma Bakanı Gallant ve Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile Gazze'yi görüştü
Blinken, İsrail Savunma Bakanı Gallant ve Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile Gazze'yi görüştü
İran'da, terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle 4 kişi öldürüldü
İran'da, terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle 4 kişi öldürüldü
ABD başkanını seçiyor! Seçmen oy kullanmak için sandık başına gidiyor
ABD'li seçmenler oy kullanmak için sandık başına gidiyor