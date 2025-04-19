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Pentagon: Suriye'deki ABD askerlerinin sayısı azaltılacak

Pentagon, Suriye'deki Amerikan askerlerinin sayısının gelecek aylarda 1000'in altına düşürüleceğini açıkladı

Haber Merkezi
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Pentagon: Suriye'deki ABD askerlerinin sayısı azaltılacak
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Pentagon Sözcüsü Sean Parnell'ın yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'den çekilecek ABD askerlerine yönelik bilgi verildi.

ABD'li sözcü, açıklamasında, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı elde edilen başarılara ve güncel askeri değerlendirmelere atıf yaparak "Savunma Bakanı bugün, Birleşik Müşterek Görev Gücü-Kararlılık Operasyonu kapsamında Suriye'deki ABD güçlerinin Suriye'de belirli noktalarda birleştirilmesi talimatını verdi." ifadesini kullandı.

ABD'nin bu iki operasyonu birleştirmesinin, Suriye'deki asker sayısını azaltacağı anlamına geldiğini kaydeden Parnell, "Bu bilinçli ve koşullara dayalı süreç, önümüzdeki aylarda ABD'nin Suriye'deki ayak izini 1000'den az ABD kuvvetine indirecektir." değerlendirmesini yaptı.

DEAŞ'a karşı atılan adımlara dikkati çeken sözcü, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) bünyesinde mücadelenin devam edeceğini aktardı.

Parnell, "Terörizm tehdidi Orta Doğu ile sınırlı değildir ve DEAŞ'ın saklanacak hiçbir yeri olmadığından emin olmak için tüm kıtalarda dikkatli olacağız." ifadesini kullandığı açıklamasında, önceki açıklamalarından farklı olarak SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK unsurlarına atıf yapmadı.

Parnell, söz konusu açıklamasında, "koalisyon ortaklarımız" ifadesini kullandı.

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