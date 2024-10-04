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Petrol fiyatları yükselişe geçti! İran rafinerileri İsrail’in hedef tahtasında

Ortadoğu’da çatışmalar ve olası saldırı ihtimalleri petrol fiyatlarını tırmanışa geçirdi. ABD İsrail’in misilleme için İran’ın petrol tesislerine yönelik saldırılarını destekleyip desteklemeyeceğini tartışıyor. Analistlere göre rafineriler İsrail’in hedef tahtasında bulunuyor.

Haber Merkezi
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Petrol fiyatları yükselişe geçti! İran rafinerileri İsrail’in hedef tahtasında
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Petrol fiyatları Ortadoğu’da geniş çaplı savaş endişeleriyle yükselişe geçti.  İran rafinerilerinin saldırıların hedefi olma ihtimali endişeleri daha da artırıyor. ABD yönetimi İsrail’in misilleme için rafinerileri saldırması halinde, destekleyip desteklemeyeceğini tartışıyor.  

İran rafinerileri hedef tahtasında

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Joe Biden’ın ABD’nin İsrail’in İran petrol tesislerine saldırı düzenlemesini destekleyip, desteklemeyeceğini görüştüğünü söylemesinin ardından, bölgede daha geniş çaplı bir çatışmanın İran’ın petrol tesislerine yönelik saldırılarını endişeleriyle arttı.  

Brent ham petrol yükseliyor

Brent ham petrol vadeli işlemleri, TSİ 17.50’de yüzde 0,41 yükselişle varil başına 77,94 dolardan, ABD ham petrolü vadeli işlemleri ise yüzde 0,50 artışla varil başına 74,08 dolardan işlem gördü.

Biden petrol tesislerine yönelik saldırıları tartıştıklarını söyledi

Biden, ABD’nin, Tahran’ın İsrail’e yönelik füze saldırısına misilleme olarak İsrail’in İran’ın petrol tesislerine yönelik saldırılarını destekleyip desteklemeyeceğini tartıştığını söyledi.

JPM emtia araştırma analistleri, İsrail’in ülkenin petrol gelirlerini sekteye uğratmak amacıyla İran’ın rafinerilerine veya Harg Adası’ndaki ana petrol ihracat terminaline saldırabileceğini söyledi. 

 Başkanlık seçimleri öncesinde bu seçeneğe olumlu bakılmıyor

Analistler, “Ancak bu seçeneğin, başkanlık seçimleri öncesinde petrol piyasalarını sekteye uğratmaktan çekinen ABD yönetiminin desteğini kazanması pek olası değil” dedi.

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