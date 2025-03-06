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Pokemon şeklindeki atıştırmalık cips 3.2 milyon liraya alıcı buldu!

Goldin müzayede evi, Pokemon şeklindeki atıştırmalığın yaklaşık 90 bin dolara satıldığını açıkladı

Haber Merkezi
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Pokemon şeklindeki atıştırmalık cips 3.2 milyon liraya alıcı buldu!
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ABD'deki Goldin müzayede evi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cheetozard" olarak bilinen Pokemon şeklindeki atıştırmalığın 87 bin 840 dolara satıldığını duyurdu.

Japon çizgi filmi Pokemon'dan Charizard'a benzeyen bu 7 cm uzunluğundaki atıştırmalık, özel bir Pokemon kartıyla birlikte kutu içinde satışa sunulmuştu.

Sosyal medyada popülerlik kazandı

Goldin'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ejderha şeklindeki baharatlı atıştırmalık, 2018 ile 2022 yılları arasında bir şirket tarafından keşfedilip saklandı ve geçen yıl sosyal medyada popülerlik kazandı.

Teklifler 250 dolardan açıldı

Goldin, Cheetozard'ın 72 bin dolara artı alıcı primine satıldığını söyledi. Değerli atıştırmalık için teklifler şubat ortasında 250 dolardan başladı ve hızla beş haneli rakamlara ulaştı.

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