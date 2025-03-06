Fransa Savunma Bakanı Lecornu: Ukraynalılara sağladığımız istihbarat kaynaklarımız var

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, France Inter'e Ukrayna'ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Ukrayna Savaşı'na yönelik tutum değişikliğine değinen Lecornu, bunun ABD'nin her zaman yaşadığı izolasyon dönemlerinin yansıması olduğu görüşünü paylaştı.

Bununla birlikte Lecornu, Ukrayna Savaşı bağlamında Rus-Amerikan diyaloğunun gerçek manada başlamış bulunmasının oldukça önemli olduğunu vurguladı.

"Ukraynalılara sağladığımız istihbarat kaynaklarımız var"

ABD'nin Ukrayna'ya askeri sevkiyatını ve istihbarat işbirliğini askıya alma kararına ilişkin ise Lecornu, özellikle istihbarat işbirliğinin askıya alınmasının önemli bir operasyonel etkisi olacağının altını çizerek, "Ukraynalılara sağladığımız istihbarat kaynaklarımız var." dedi.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Başkan Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında Oval Ofis'te 28 Şubat’ta yaşanan tartışmanın ardından bu ülkeye istihbarat desteğini ve askeri sevkiyatı geçici olarak durdurduklarını teyit etmişti.