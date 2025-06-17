UAEA’dan korkutan açıklama: Natanz Nükleer Tesisi'nin yer altı bölümünde hasar tespit edildi

UAEA, İsrail'in saldırdığı İran'daki Natanz Nükleer Tesisi'nin yer altı bölümünde de hasar tespit edildiğini duyurdu.

UAEA'nın sosyal medya platformu X hesabından, İsrail'in saldırı düzenlediği İran'daki nükleer tesislere ilişkin açıklama yapıldı.

Uranyum zenginleştirilen bölümlerde hasar tespit edildi

Açıklamada, UAEA'nın, İsrail'in 13 Haziran'daki saldırılarının ardından toplanan yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinin analizine dayanarak Natanz Nükleer Tesisi'nin yer altında kalan kısmında uranyum zenginleştirme işleminin yapıldığı bölümlerin, saldırılardan doğrudan etkilendiğini gösteren ek unsurlar tespit ettiği belirtildi.

İsfahan ve Fordo'da değişiklik yok

Ayrıca açıklamada, İsfahan ve Fordo'daki nükleer tesislerin durumuna ilişkin bir değişikliğin bildirilmediği aktarıldı.

Natanz'da fiziksel saldırı tespit edilmemişti

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, İsrail'in saldırılarında Natanz Yakıt Zenginleştirme Tesisi'nin yer üstü bölümünün tahrip edildiğini ancak yer altı bölümüne fiziksel saldırı yapıldığına dair herhangi bir belirti olmadığını bildirmişti.