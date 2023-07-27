Polonya: AB'nin sınır güvenliğini sağlamak önceliğimiz

Polonya Başbakan Yardımcısı ve iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisinin lideri Jaroslaw Kaczynski, Avrupa Birliğinin (AB) Belarus ile sınır güvenliğini sağlamanın, hükümetinin "en büyük önceliği" olduğunu belirtti.

Kaczynski ve Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, yaptıkları açıklamada, AB sınır güvenliği ve Wagner Grubunun Belarus'a yerleşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AB'nin, Rusya'nın müttefiki Belarus ile olan sınırının, Rusya'nın oradaki askeri varlığı nedeniyle daha tehlikeli hale geldiğini ifade eden Kaczynski, sınırın güvenliğini sağlamanın, Polonya hükümetinin en büyük önceliği olduğunu söyledi.

Jaroslaw Kaczynski, "Açık bir şekilde söylemek istiyoruz. Olası provokasyonları veya saldırgan girişimleri kolayca püskürtmek için gerekli olan her şeyi yapıyoruz." diye konuştu.

Polonya'ya yönelik "göçmen baskısını" bir "saldırı" olarak nitelendiren Kaczynski, bu durumun Wagner güçlerinin varlığı nedeniyle daha da kötüleşebileceğini ifade etti.

Polonya Savunma Bakanı Blaszczak da Rusya'nın tarih boyunca komşu uluslar için bir "tehdit" oluşturduğunu öne sürerek, "Bu nedenle Polonya birlikleri ülkemizin doğusunda bulunuyor, bu nedenle Rusya'nın Polonya'ya girme kararını engellemek için doğusunda yeni ordu birlikleri oluşturuluyor." ifadesini kullandı.

Blaszczak, bunu, sürekli olarak uyguladıkları "caydırıcılık doktrini" olarak nitelendirdi.

Belarus, Wagner Grubuna ülkeye yerleşmesi önerisinde bulunmuştu

Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, beraberindeki savaşçılarla haziranda Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.

Prigojin'in, Belarus'a gitmesi sonrasında Wagner'in ülkeye yerleşmesi için öneride bulunan Lukaşenko, Belarus ordusunun, Wagner savaşçılarının tecrübelerinden yararlanabileceğini kaydetmişti.

Wagner'in kurucusu Prigojin, 19 Temmuz'da, paralı savaşçılarının Belarus topraklarına geldiğini bildirmişti.

Belarus ordusunu "dünyanın ikinci ordusu" yapma sözü veren Prigojin, gerekirse onların yanında yer alacaklarını dile getirmişti.

Polonya Ulusal Güvenlik Komitesi Yetkilisi Zbigniew Hoffmann, 21 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Wagner varlığının oluşturduğu tehditleri değerlendiren Savunma Bakanlığının, askerleri Belarus sınırına kaydırma kararı aldığını bildirmişti.