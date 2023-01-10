Polonya'da euroya geçiş tartışması

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkenin euroya geçme ihtimaline şiddetle karşı çıktı ve bunun Hırvatistan'da yakın zamanda benimsenmesinin "kaosa" ve yaşam maliyetinde bir artışa neden olduğunu söyledi.

Başbakan Morawiecki, yaptığı açıklamada, Polonya'nın para birimi zloti yerine euro kullanmaya başlaması durumunda bunun halihazırda yüzde 17'nin üzerinde olan enflasyonu artıracağını savundu.

Başbakan, bunun Polonyalılar için yaşam maliyetini artacağını belirtti.

1 Ocak'ta euroya geçen AB üyesi Hırvatistan'ın "kaos" gördüğünü ve fiyatların "fahiş" seviyelere ulaştığını değerlendiren Morawiecki, "Hırvatistan'daki fiyatlardaki kaos bizim için bir uyarı görevi görmeli." dedi.

Morawiecki, ülkenin euroya geçmeyi düşünmeye başlayabilmesi için Polonya'daki gelir düzeylerinin AB ortalamasına yaklaşması gerektiğini kaydetti.

Polonya, euroya geçiş için bir tarih belirlemedi.