Portekiz, ev alana oturma izni uygulamasını sonlandırdı

Ülkede son yıllarda emlak fiyatlarının büyük artış göstermesini ve Portekizlilerin tepkilerini dikkate alan sol hükümet, Altın Vize uygulamasını sonlandırarak, kırsal bölgeler hariç turistlere kiralanmak üzere kullanılan apartmanlar için yeni ruhsat verilmemesi önlemlerini aldı.

Bakanlar Kurulu'nda alınan kararla ilgili açıklama yapan Başbakan Antonio Costa, emlak sektöründeki spekülasyonlara karşı mücadelelerinin devam edeceğini söyledi.

Portekiz, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında İrlanda'nın ardından Altın Vize uygulamasına son veren ikinci ülke oldu.

Son 10 yılda 6,7 milyar euro gelir elde edildi

Ülkedeki kayıtlara göre, ekim 2012'den itibaren emlak alımı ve yatırım yapan yabancılara oturma izni verilmesini öngören Altın Vize uygulaması sayesinde son 10 yılda 6 milyar 754 milyon euro gelir elde edildi.

Yabancılar Ofisi'nin verilerine göre, AB dışından gelenlere verilen Altın Vize'yi 11 bin 535 yabancı ülke vatandaşı ve onların 20 bine yakın aile üyesi aldı.

Altın Vize'yi en çok Çin'den (5 binden fazla) gelenler alırken, Türkiye'den de 530'un üzerinde kişinin bu haktan yararlandığı bilgisi paylaşılmıştı.

Altın Vize programı, 1 Ocak 2022'de bazı değişikliklere uğrayarak sadece ülkenin iç kısımlarında ya da Madeira ve Azor Adaları'nda emlak alınması ile sınırlandırılıp, en düşük yatırım miktarı da 1 milyon avrodan 1,5 milyon euroya çıkarılmıştı.