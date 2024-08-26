Powell'ın faiz indirimi sinyaline IMF başekonomistinden destek

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın geçen hafta Jackson Hole’da sinyalini verdiği faiz indirimleri, baştan beri hep enflasyonun kontrol altına alınmasını önceleyen ancak şimdi risklerin işgücü piyasasına doğru kaydığını düşünen Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından da "uygun" bulundu. IMF başekonomisti Pierre-Olivier Gourinchas ABD’de enflasyon riskleri henüz ortadan kalkmamış olsa da Fed'in indirimleri başlatmasının doğru karar olduğunu söyledi. Jackson Hole sempozyumuna katılan ve Powell’ın mesajlarını Reuters ile söyleşisinde değerlendiren Gourinchas “Powell'ın bugünkü açıklamaları, bizim savunduklarımızla çok uyumlu. Enflasyon iyileşiyor ve işgücü piyasası soğuma belirtileri gösteriyor. Eğer istihdam tarafı artık enflasyon baskılarına katkıda bulunmuyorsa, o zaman toplam talebi biraz gevşetebilir ve politika faizini nötre yakınlaştırabilirsiniz” dedi.

ABD'nin enflasyon ortadan kalkmış gibi rehavete kapılmaması gerektiğini ve hizmet sektörü fiyatlarının hala yükseldiğini belirten Gourinchas "Enflasyonda hala bazı yukarı yönlü riskler var" dedi. IMF başekonomisti Fed'in faiz indirimlerinin hızını ve kapsamını gelen ekonomik verilerle kalibre etmesi gerekeceğini de belirtti. “ABD'de resesyonun yakın olduğu bir durumda olduğumuzu düşünmüyorum" ifadesini kullanan Gourinchas, yumuşak iniş ihtimalinin arttığını ve bunun hala baz senaryoları olduğunu söyledi. ABD ekonomisinin çok iyi performans gösterdiğini, enflasyonun yavaşladığını, ekonomik faaliyetin arttığını ve işgücü piyasasının soğuduğunu belirten Gourinchas "Bu açıdan bakıldığında, Fed'in yaklaşımının tamamen uygun olduğunu düşünüyorum” dedi. Fed’den şu anda 2024'te bir faiz indirimi beklediğini belirten Gourinchas ancak, ekonomik veriler bu eğilimi desteklemeye devam ederse bundan biraz daha fazlasının beklenebileceğini de ekledi.

Ağustos ayı istihdam verisi kritik

Powell, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada politika ayarlaması için zamanın geldiğini belirterek, "Hareketin yönü açık, faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine bağlı olacak" dedi. Bu sözler Fed'in 17-18 Eylül toplantısında ilk faiz indirimi beklentilerini pekiştirirken, yaklaşan Ağustos ayı istihdam verisinin sonucuna bağlı olarak, bazı ekonomistler ilk indirimin yarım puanlık daha büyük bir indirim olabileceğini öngörüyor. CME Group FedWatch tarafından ölçülen 30 günlük Fed fonları vadeli işlem piyasasındaki fiyatlamaya göre, yarım puanlık bir hamle gibi daha da agresif bir adımın gerçekleşme olasılığı da arttı. Ekonomist Paul McCulley, önümüzdeki toplantılarda 25 baz puanlık indirimler yapılabileceğini, fakat büyüme ve istihdam zayıflarsa bu sürecin 50 baz puanlık indirimlerle başlayabileceğini belirtti.

Powell'ın faiz indirimi çıkışına Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi'nin birkaç üyesi de katıldı. Finlandiya'dan Olli Rehn, Letonya'dan Martins Kazaks, Hırvatistan'dan Boris Vujcic ve Portekiz'den Mario Centeno, haziran ayında ECB'nin yaptığı faiz indiriminin ardından önümüzdeki ay yeni bir indirimi destekleyeceklerini belirtti. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey de kalıcı enflasyon risklerinin azaldığını ve daha fazla faiz indirimine açık olduğunu söyledi.

Gelişmekte olan ülkeler için iki senaryo

Gourinchas Fed’in gelecek ay başlatması beklenen faiz indirimlerinin küresel piyasalara olası etkileriyle ilgili olarak agresif gevşemeye yönelik uyarılarda bulundu. Bankanın faiz indirimi döngüsünü başlatmasının ardından iki olası senaryoyu ana hatlarıyla anlatan Gourinchas olumlu senaryoda, Fed’in faiz indirimleriyle birlikte ABD ile diğer ülkeler arasındaki faiz oranı farkının daralacağını ve gelişmekte olan piyasaların kendi faiz oranlarını düşürmesine katkı sağlanacağını söyledi. Ancak karşı senaryoya göre ise, ekonomik faaliyette keskin bir yavaşlama Fed'i daha agresif bir şekilde gevşemeye zorlarsa daha oynak bir ortam oluşabilir ve bu da gelişmekte olan ekonomileri olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle Fed’in faiz indirimlerinin hızını ve büyüklüğünü iyi ayarlaması gerekiyor.