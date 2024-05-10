Putin, Mişustin’i Rusya Başbakanı olarak atadı

Rusya’da seçimlerin ardından istifa eden Rus hükümeti tekrar belirlenirken bugün Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da, Mihail Mişustin'in yeniden başbakanlığı için oylama yapıldı. Tekrar Başbkan seçilen Mişustin ile ilgili parlamento kararı akşam saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önüne geldi. Mihail Mişustin, salı günü yemin ederek 5. dönem devlet başkanlığı görevine başlayan Putin’in imzaladığı kararnameyle tekrar Rusya başbakanı oldu.



Mihail Mişustin önümüzdeki hafta içerisinde kabinede belirlediği isimleri Putin’e sunacak ve Rus hükümeti önümüzdeki hafta şekillenecek.



Putin, Ocak 2020’de dönemin başbakanı Dmitry Medvedev’i görevden almış ve yerine Mihail Mişustin'i atamıştı.