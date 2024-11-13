Putin ve Muhammed bin Selman'dan petrol görüşmesi

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman telefonda görüştü.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubu nezdinde yürütülen işbirliğinin istişare edildiği görüşmede, söz konusu işbirliğinin, gönüllü petrol arzı kısıntılarının da katkısıyla enerji piyasalarında istikrar sağladığı vurgulandı.

Görüşmede, Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi ele alınırken, Filistin'deki durumun da istişare edildiği belirtildi.