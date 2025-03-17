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Putin’den ABD’li fona kritik yetki

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 683 Capital Partners adlı ABD'li fona, Batılılara ait Rus menkul kıymetlerini satın alma izni verdi.

Haber Merkezi
AA
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Putin’den ABD’li fona kritik yetki
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayladığı, Rus şirketlerindeki Batılılara ait bazı menkul kıymetlerin satışına ilişkin kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı.

Buna göre, 683 Capital Partners adlı fona Rus şirketlerinde Batılılara ait bazı menkul kıymetleri satın alma izni verildi. Böylece 683 Capital Partners, ABD ve İngiltere merkezli bazı şirketlere ait Rus menkul kıymetlerini satın alabilecek.

Putin tarafından Ağustos 2022’de imzalanan kararnameyle, Batılı şirketlerin, Rus menkul kıymetleriyle işlem yapmaları yasaklanmıştı. İşlemler yalnızca Rus hükümeti tarafından sağlanan özel izinle yapılabiliyor.

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