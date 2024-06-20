Putin’den barış görüşmelerine yeşil ışık: İstanbul ve Minsk için çağrı

Putin, Hanoi'deki görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, Rusya için stratejik yenilginin devletin sonu anlamına geleceğini, bunun da korkmaya gerek olmadığı, yani sonuna kadar gidilmesi gerektiği anlamına geldiğini ifade etti.

Sunduğu barış girişimlerine Batı’nın tepkisinin beklenen bir şey olduğunu söyleyen Putin, ancak mantıklı politikacıların çatışmayı sona erdirmek istiyorsa bu önerilerin üzerine düşüneceklerine inandığının altını çizdi.

Rus lider, Moskova’nın barış önerilerine ilişkin nihilizmin sonsuza kadar sürmeyeceğini vurguladı.

Putin, Rus silahlarını Kuzey Kore dahil dünyanın diğer bölgelerine sevk etme hakkını kendilerinde saklı tuttuklarını söyledi.