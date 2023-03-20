Putin'den Ukrayna açıklaması: Çin'in önerilerini ele alacağız
Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin Devlet Başkanı Şi ile yaptığı görüşmede, "Çin'in, Ukrayna'daki sorunun çözümüne ilişkin önerilerini dikkatle inceledim. Çin'in önerilerini ele alacağız." açıklaması yaptı.
İHA
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile bir araya geldi.
Putin, "Çin'in, Ukrayna'daki sorunun çözümüne ilişkin önerilerini dikkatle inceledim. Çin'in önerilerini ele alacağız." dedi.