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Putin'den Ukrayna açıklaması: Çin'in önerilerini ele alacağız

Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin Devlet Başkanı Şi ile yaptığı görüşmede, "Çin'in, Ukrayna'daki sorunun çözümüne ilişkin önerilerini dikkatle inceledim. Çin'in önerilerini ele alacağız." açıklaması yaptı.

Haber Merkezi
İHA
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile bir araya geldi.

Putin, "Çin'in, Ukrayna'daki sorunun çözümüne ilişkin önerilerini dikkatle inceledim. Çin'in önerilerini ele alacağız." dedi.

 

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