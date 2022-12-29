Putin’in misillemesine rağmen petrol düşüşte

Hilal SARI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus petrolüne 60 dolar tavan fiyat uygulayan G7 ülkelerine misilleme yaparak bu ülkelere petrol satışını yasaklayan bir kararname imzaladı. Ancak buna rağmen küresel petrol piyasalarında arz endişelerinden ziyade küresel ekonomiyi bekleyen resesyon endişeleri hakim. Fiyatlar Çin’den gelen hastane ve cenaze evlerinin “aşırı yoğun” olduğu haberleri ve talebin zedeleneceği beklenen bir resesyonla çarşamba günü tekrar düşüşe geçti.

Resesyon ve Çin’in iştahına göre yön bulacak

PVM gibi büyük petrol brokerleri de faiz artışlarıyla ekonomik büyümelerin yavaşlayacağı ve bunun petrol talebini de zedeleyeceği görüşünde. Ancak Çin’in açılması ve hükümetin ekonomiyi teşvik etmeye devam etmesi bazı analistlere göre 2023 yılı içinde Çin’in petrol talebini hızlandırabilir ve Brent ve WTI’da 100 dolar düzeyleri tekrar görülebilir. Çarşamba yaşanan düşüşte bazı ülkelerin Çin’den gelen yolcu trafiğine yeni önlemler getirmeye başlaması da düşüşte etkili.

Brent petrol gün içinde yüzde 1’in üzerinde düşüşle 83 dolar/ varil düzeyine kadar gerilerken, WTI’da da ABD’de kar fırtınası sonrası üretimin tekrar artmaya başlayacağı beklentileriyle varil fiyatı tekrar 80 doların altına indi ve gün içinde 78,39 dolar/varil düzeyine kadar indi.

ABD’nin üretimi fırtına sonrası tekrar artacak

ABD’de petrol ve doğalgaz üretimini sekteye uğratan kar fırtınasının hafiflemesiyle bölgenin petrol üretiminin tekrar artacak olması da yine Çin’in açılmasına rağmen fiyatlarda düşüş görülmesinin nedenlerinden. Meksika Körfezi’nde petrol üretimi Noel haftasonunda 450-00 bin varil/ gün olumsuz etkilenmişti fakat yetkililer üretimin hızla normale dönmeye başlaması için çalışıldığını aktarıyor. Fujitomi Securities başanalisti Kazuhiko Saito da ABD’de hava durumunun bu hafta düzeleceğinin tahmin edildiğini belirterek “Bunun anlamı petroldeki ralli çok uzun sürmeyebilir” diyor.

Ruble baskı altında ama dirençli

Geçtiğimiz hafta dolar karşısında yüzde 8 değer kaybeden ve ambargolarla bir aylık kaybı yüzde 15’i aşan Rus Rublesi uzmanlara göre hala dirençli. Credit Agricole’dan gelişen piyasalar araştırma direktörü Olga Yangol Batı yaptırımlarının enerji fiyatlarını düşürmesinin rubleyi kesinlikle baskı altında tuttuğunu belirtiyor ancak ekliyor: “Yine de ruble önümüzdeki dönemde nispeten dirençli olacak. Jeopolitik ve OPEC+’ın arzı azaltmaya devam etmesi rubleyi destekleyecek.” Savaş öncesi 75 düzeylerinde olan dolar/ruble savaşla 140 düzeylerine fırlasa da, savaş başladıktan sonra 50 düzeyine kadar gerilemişti. TSİ 14:42 itibariyle 71 düzeyindeki dolar/ruble kuru ambargolarla son bir ayda yüzde 17 yükselse de, hala savaş öncesi düzeylerin gerisinde.

Çin’den gelene önlemleri geri getiriyorlar

ABD, Japonya, Filipinler, Hindistan, Malezya, Japonya, Güney Kore ve Filipinler’in de aralarında olduğu bazı ülkeler Çin’den gelecek yolcular için bazı COVID önlemlerini geri getiriyor. Çin’de sağlık otoriteleri de önümüzdeki günlerde bazı eyaletlerde günde 1 milyon yeni vaka gibi yüksek hızlarda yayılan salgının sağlık sistemini baskılayabileceği konusunda uyarıyor. Ancak hükümet Çin vatandaşlarının uzun süredir bu adımları beklediği ve ekonomik kalkınma için bu gevşeme adımlarının atılması gerektiği görüşünde. Batılı birçok ülke ve şirket de Çin’e politikalarını gevşetmesi için çağrılar yapmıştı.