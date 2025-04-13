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Rambo'nun yönetmeni Ted Kotcheff 93 yaşında hayatını kaybetti

"Rambo: İlk Kan" ve "Bernard’ın Hafta Sonu Tatili" gibi filmlerle hafızalara kazınan Kanadalı yönetmen Ted Kotcheff, 93 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Rambo'nun yönetmeni Ted Kotcheff 93 yaşında hayatını kaybetti
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Kanadalı usta yönetmen Ted Kotcheff, 93 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi tarafından yapılan açıklamada, kotcheff’in Meksika'nın Nuevo Nayarit kentindeki bir hastanede, sevdikleriyle çevrili şekilde huzur içinde yaşamını yitirdiği belirtildi. Ölüm nedenine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Sinema ve televizyon dünyasında uzun ve etkileyici bir kariyere imza atan Ted Kotcheff, özellikle 1982 yapımı, Sylvester Stallone’un başrolünde yer aldığı efsanevi Rambo: İlk Kan (First Blood) filmiyle tüm dünyada tanındı. Sinema tarihine damga vuran bu yapım, ikonik karakter John Rambo’yu izleyiciyle buluşturmuştu.

Ted Kotcheff kimdir?

1931 yılında Kanada’nın Toronto kentinde doğan Ted Kotcheff, Bulgar göçmeni bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Kariyerine televizyon yönetmenliğiyle başlayan Kotcheff, Kanada Yayın Kurumu (CBC) için yaptığı çalışmalarla kısa sürede dikkat çekti.

1960’lı yıllarda İngiltere’ye giderek burada birçok televizyon ve sinema projesine imza atan Kotcheff, zamanla uluslararası alanda tanınan bir yönetmen haline geldi.

Kotcheff’in en çok ses getiren yapımı, 1982 yılında çektiği ve Sylvester Stallone’un başrolünde yer aldığı Rambo: İlk Kan (First Blood) oldu. Film, sinema tarihine geçen John Rambo karakterini ilk kez beyaz perdeye taşıyarak büyük bir fenomene dönüştü. Sadece aksiyon türünde değil, komedi ve dram türlerinde de başarılı işlere imza atan Kotcheff, 1989 yapımı kült komedi Bernard’ın Hafta Sonu Tatili (Weekend at Bernie’s) ile geniş kitlelerin beğenisini topladı.

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