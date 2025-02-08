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Rostelecom'un Baltık Denizi'ndeki kablo hattı hasar gördü

Rusya’nın en büyük dijital hizmet sağlayıcılarından Rostelecom, Baltık Denizi’ndeki kendisine ait bir kablonun "dış etkenlerden ötürü" zarar gördüğünü açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Rostelecom'un Baltık Denizi'ndeki kablo hattı hasar gördü
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Rostelecom'dan yapılan açıklamada, şirkete ait kablonun Baltık Denizi'nde zarar gördüğü belirtildi.

Kablodaki zararın "dış etkenlerden ötürü" meydana geldiği belirtilen açıklamada, şirket abonelerinin zarardan etkilenmediği kaydedildi.

Finlandiya Sahil Güvenliği de yaptığı yazılı açıklamada, kablonun, Finlandiya kara sularında zarar gördüğünü ve bir Rus gemisinin kabloyu onarmak için bölgede çalışmalar yürüttüğünü duyurdu.

Bölgede daha önce de Finlandiya ve Estonya arasındaki elektrik şebekesi EstLink 2'nin yanı sıra Baltık Denizi altından geçen 4 telekomünikasyon kablosunun bağlantısında kesinti yaşandığı açıklanmıştı.

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