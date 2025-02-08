Rostelecom'un Baltık Denizi'ndeki kablo hattı hasar gördü

Rostelecom'dan yapılan açıklamada, şirkete ait kablonun Baltık Denizi'nde zarar gördüğü belirtildi.

Kablodaki zararın "dış etkenlerden ötürü" meydana geldiği belirtilen açıklamada, şirket abonelerinin zarardan etkilenmediği kaydedildi.

Finlandiya Sahil Güvenliği de yaptığı yazılı açıklamada, kablonun, Finlandiya kara sularında zarar gördüğünü ve bir Rus gemisinin kabloyu onarmak için bölgede çalışmalar yürüttüğünü duyurdu.

Bölgede daha önce de Finlandiya ve Estonya arasındaki elektrik şebekesi EstLink 2'nin yanı sıra Baltık Denizi altından geçen 4 telekomünikasyon kablosunun bağlantısında kesinti yaşandığı açıklanmıştı.