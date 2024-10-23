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Rus savunma şirketi Rostec'ten 'yüksek teknoloji ihracatı' için uyarı

Rus savunma sanayi şirketi Rostec’in Başkanı Sergey Çemezov, ülkedeki yüksek politika faizinin, yüksek teknolojili ürün ihracatını durdurmasına yol açabileceğini söyledi.

Haber Merkezi
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Rus savunma şirketi Rostec'ten 'yüksek teknoloji ihracatı' için uyarı
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Rus savunma sanayisinin önemli ismi Çemezov, Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde konuştu. Rusya’daki politika faiz oranının çok yüksek olduğunu vurgulayan Çemezov, “Böyle bir faiz oranıyla, tüm karlar bankaya ödemek zorunda olduğumuz borçlara gidiyor.” dedi.

Mevcut faiz oranının, sanayinin büyümesinin önünde engel oluşturduğunu anlatan Çemezov, "Ya uçaklar, hava savunma sistemleri, gemiler gibi yüksek teknoloji ürünlerinin, üretim süresi bir yıl veya daha fazla olan her şeyin ihracatını durduracağız ya da bir şeyler yapılması gerekecek." diye konuştu.

Çemezov, banka borçları üzerinden iş yapmanın karlı bir durum olmadığına işaret ederek, "Eğer böyle çalışmaya devam edersek işletmelerimizin çoğu iflas edecek. Ne yazık ki yüzde 20'den fazla karlılığı olan bir işletme bilmiyorum." dedi.

Politika faizi yüzde 19'a yükselmişti

Rusya Merkez Bankası, politika faizini son olarak 13 Eylül'de 100 baz puan artışla yüzde 19'a yükseltmişti.

Analistler, bankanın 25 Ekim’de gerçekleştireceği toplantıda ilave faiz artışına gideceğini tahmin ediyor.

Bankadan karara ilişkin yapılan açıklamada, ülke ekonomisindeki "mevcut enflasyon baskısının yüksek seviyede devam ettiği" kaydedilmişti.

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